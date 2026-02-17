Hillary Clinton denuncia “encubrimiento continuo” de Trump en caso Epstein

Hillary Rodham Clinton abre la Convención Nacional Demócrata 2024 en Chicago, Illinois, el 19 de agosto. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / CNP / POOL

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial, acusó al gobierno de Donald Trump de un “encubrimiento continuo” en el caso de Jeffrey Epstein, tras la revelación de tres millones de documentos relacionados.

“Están actuando con lentitud, están ocultando los nombres de los hombres que participan, están bloqueando solicitudes legítimas de miembros del Congreso”, declaró Clinton a la BBC en la Conferencia de Seguridad de Munich en Berlín.

Su declaración sobre el caso resulta curiosa para muchos, quienes destacan que los recientes documentos del Departamento de Justicia revelan los vínculos de su esposo, el expresidente Bill Clinton, con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Sin embargo, Hillary Clinton afirmó que ella y su esposo “no tienen nada que ocultar”. Clinton ha negado repetidamente cualquier irregularidad relacionada con el difunto agresor sexual.

Ambos Clinton comparecerán ante un juez para declarar a puerta cerrada en la investigación sobre Epstein y su red de trata de menores. Inicialmente se resistieron, pero la Cámara de Representantes se preparaba para declararlos en desacato por ignorar una citación congresal.

Uno de los argumentos de Clinton para acusar a la administración de Trump es el testimonio de la fiscal general Pam Bondi del miércoles pasado, quien —según ella— demostraba que tenía algo que ocultar.

“(Bondi) se negó a responder preguntas, desvió la atención de los asuntos en cuestión y se negó a mirar a las sobrevivientes”, señaló la excandidata.

Es importante destacar que las denuncias de Clinton no son nuevas y coinciden con las quejas de las víctimas y de quienes exigen justicia sobre la información oculta en los archivos, tapada por tachaduras en negro sobre el texto.

Algunos congresistas con acceso a las versiones sin censurar de los documentos denunciaron después que el Departamento de Justicia encubría a figuras influyentes, lo que les llevó a eliminar más omisiones de nombres en los archivos y a remitir este sábado al Congreso una relación de “personas políticamente expuestas”, según CNN.

