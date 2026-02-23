Irán advierte que responderá con fuerza a cualquier agresión según su derecho a la defensa

Foto de archivo del ayatolá Ali Khamenei en una reunión religiosa en Teherán el 19 de febrero de 2026. Foto: AFP - HANDOUT

Irán advirtió este lunes que considerará “un acto de agresión” cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuará que sopesa esta posibilidad.

Ambos países celebraron el 17 de febrero en Suiza una segunda ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, sobre el programa nuclear de Teherán en un momento de gran tensión después de que Washington desplegara dos portaviones en la región.

Irán y Omán han confirmado más conversaciones el jueves, pero Estados Unidos no lo ha hecho.

“Sobre la primera pregunta acerca de un ataque limitado, no hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final”, declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán.

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo el viernes que “considera” un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos.

“Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos”, recalcó Baqai.

Cuando un periodista le preguntó la semana pasada a Trump “¿Considera un ataque limitado si Irán no alcanza un acuerdo?”, el presidente estadounidense contestó: “Lo que puedo decir es que lo estoy considerando”.

El jefe de la diplomacia iraní Abás Araqchi encabeza las negociaciones por parte de Teherán, mientras que Estados Unidos está representado por el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Trump se pregunta por qué Irán no ha “capitulado” ante este impresionante despliegue militar, declaró Steve Witkoff, durante una entrevista en Fox News realizada el jueves y emitida el sábado.

El portavoz de la diplomacia iraní declaró el lunes que los iraníes nunca se han rendido en su historia.

