Fuentes conocedoras de los informes de inteligencia más recientes describieron estos planes como un intento de Teherán de disponer de distintas opciones de represalia, más que como una señal de que un ataque…

Irán estaría desarrollando planes para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump en Washington mediante la detonación de una "bomba sucia" o el uso de armas químicas, según reveló una investigación de CNN basada en información de inteligencia estadounidense y testimonios de siete funcionarios familiarizados con el asunto.

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Fuentes conocedoras de los informes de inteligencia más recientes describieron estos planes como un intento de Teherán de disponer de distintas opciones de represalia, más que como una señal de que un ataque sea inminente. No obstante, dos de las fuentes señalaron que el complot identificado por Estados Unidos incluye lugares y objetivos específicos, lo que ha llevado a las autoridades a celebrar varias reuniones durante la última semana para evaluar posibles respuestas y activar planes de contingencia.

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La información también ha generado preocupación por la posibilidad de que Irán cuente con materiales para fabricar este tipo de artefactos dentro de territorio estadounidense. Según una de las fuentes citadas por CNN, los servicios de inteligencia detectaron comunicaciones iraníes en las que se afirmaba que Teherán habría almacenado previamente materiales para fabricar bombas en Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios mantienen posiciones divididas sobre la credibilidad de esa información.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es que una operación de este tipo no necesariamente requeriría el ingreso clandestino de agentes iraníes al país, sino que podría ejecutarse mediante personas que ya se encuentran en territorio estadounidense. Además, los funcionarios todavía debaten si Irán cuenta con el personal necesario para llevar a cabo un ataque de estas características.

En respuesta a las revelaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseguró que el Gobierno está "vigilando todas y cada una de las posibles amenazas", aunque precisó que "en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional".

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La alerta se produce en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó en febrero, y de las dificultades para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a las hostilidades y desbloquear el estrecho de Ormuz. Según los funcionarios citados por CNN, la presión militar y económica sobre Teherán podría estar aumentando sus incentivos para contemplar posibles ataques dentro de Estados Unidos.

La investigación también señala que el Servicio Secreto trasladó la semana pasada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una residencia militar después de recibir amenazas relacionadas con Irán.

Por otra parte, los servicios de inteligencia estadounidenses siguen evaluando información sobre un posible uso de armas químicas contra soldados estadounidenses desplegados en Oriente Medio. Esta amenaza ha motivado un plan de contingencia paralelo para garantizar que el personal diplomático y de inteligencia en la región cuente con el equipo y la capacitación necesarios para protegerse ante un eventual ataque.

La misión de Irán ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones relacionadas con las armas químicas y afirmó que Teherán considera ilegítimo su uso bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, su respuesta no abordó específicamente la información sobre los posibles planes para utilizar una bomba sucia en Washington.

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