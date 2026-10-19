El impacto del diésel y las medidas tomadas por Donald Trump, explicadas

Más del 80 % del diésel a nivel global se destina a fines productivos y comerciales. Por esta razón, cuando el precio sube abruptamente, aumenta el costo de casi todo lo que requiere ser producido, cosechado o transportado. En Estados Unidos, el precio promedio del diésel en surtidores al detal se incrementó en cifras sin precedentes el mes pasado. En septiembre de 2025, el promedio máximo fue de USD 3,75 por galón; las cifras de septiembre de 2026 fueron de casi el doble.

El asunto es crucial. El aceite combustible para motores (se llama ACPM solo en Colombia) es más importante que la gasolina porque es el combustible que impulsa la totalidad de la cadena de producción, extracción y distribución. Es central en carga pesada, agricultura, minería e industria, e incluso en transporte terrestre. Como se ha dicho, un alto precio del diésel produce un efecto inflacionario automático que encarece una amplia gama de bienes y servicios.

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La pregunta es, entonces, ¿por qué el diésel ha tenido ese notable incremento en el curso de los últimos meses? Como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz y de la situación volátil en el Medio Oriente, así como por los bombardeos de Ucrania a las refinerías de Rusia, se ha presentado una escasez de petróleo y diésel en los mercados mundiales. La actividad bélica de los hutíes en Arabia Saudita y el estrecho de Bab el Mandeb, al sur del canal de Suez, empeora las perspectivas. Además, China ha restringido radicalmente sus exportaciones de diésel por la volatilidad mundial de los inventarios disponibles a nivel global; algunos dirían que también para incidir en las elecciones intermedias de Estados Unidos, lo mismo que Irán.

El gran incremento del precio en septiembre en los mercados mundiales y en los surtidores de las calles y carreteras de los Estados Unidos ha prendido las alarmas en las campañas políticas de muchos candidatos al Congreso. Es un asunto crítico en época preelectoral. Recordemos que, si el precio del crudo es de USD 110 por barril, el resultado es alarmante: el barril de diésel puede estar costando USD 200 o más en los mercados mundiales. Por si el tema del precio en abstracto fuera poco, es también alarmante el estado de los inventarios en Estados Unidos: son ahora un 13 % por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época.

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El consiguiente incremento de los precios con su consecuencia inflacionaria parece haber motivado a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés en septiembre, y se prevé que hará otro tanto en octubre o noviembre. El asunto puede tener consecuencias indirectas sobre las expectativas de voto para las elecciones intermedias.

Quizás por ello el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció (al parecer sin previa consulta con las partes) una tregua energética entre Rusia y Ucrania. La medida parece haber tenido algún efecto durante menos de 48 horas; pero luego fue desconocida por los dos países en contienda. Donald Trump también anunció una autorización que suavizaría temporalmente el embargo a Rusia para vender legalmente hasta abril cerca de cinco millones de toneladas de diésel en los mercados mundiales. La reacción de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, fue una condena inmediata a la tregua anunciada, con una respuesta de Trump pidiendo cambio de líder en el país. En la práctica, ni Rusia ni Ucrania han cesado los ataques al otro bando.

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El problema es que el consumo mundial de diésel difícilmente puede bajar en el corto plazo, a diferencia del mercado de la gasolina. La inflación evidente puede tener un efecto demoledor en el ánimo de muchos electores. Con elecciones de medio mandato el 3 de noviembre, es explicable la presión sobre el presidente de Estados Unidos, así como su reacción virulenta frente a las declaraciones nacionalistas de Zelenski. Pero los verdaderos responsables del alza de los energéticos son más el cierre de Ormuz y la restricción china a vender diésel en medio de la baja de inventarios.

Hace una semana se decía que la paradoja era que las ventas autorizadas de Rusia no alcanzaban a cubrir los requerimientos de dos días de diésel dentro de los Estados Unidos (con un promedio de 3,6 millones de barriles por día). Así que podrían evitar un incremento de los precios del mercado de futuros, pero difícilmente alcanzarían para producir una baja del precio actual del carburante; máxime con incrementos previsibles del precio del petróleo, como consecuencia del ataque hutí al aeropuerto de Riad (calculado políticamente al milímetro).

Desde hace dos días, sabemos que la administración Trump probablemente estaba preparando el terreno para una medida más importante aún: la suspensión de la aplicación de la Ley Graham por motivos de seguridad nacional. Esta ley, que debía entrar en vigor esta semana y que ahora está suspendida, pero no derogada, establece sanciones no solo a Rusia, sino a quienes tengan relaciones comerciales con ellos. Implicaría aranceles hasta del 100 % a China, India, Japón, Corea del Sur y otros países. Es decir, una crisis comercial global.

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El presidente Trump, al aplicar el “waiver” o excepción de no aplicación temporal por razones de seguridad nacional, parece indicar con claridad que prefiere una solución política en el conflicto Rusia-Ucrania. Usualmente, estas medidas se aplican por períodos de 180 días a un año, prorrogables, y con informes periódicos al Congreso.

Las medidas en relación con Rusia tienden a que haya más diésel en los mercados mundiales, lo cual aligeraría la alta presión inflacionaria en Estados Unidos. Pero también los altos aranceles y los costos laborales crecientes contribuyen al incremento de los precios internos. En lo internacional, las soluciones políticas en Ucrania e Irán serían necesarias para incrementar los inventarios y hacer descender los precios. De momento, el nivel de precios y el aumento de la inflación percibida por los ciudadanos de Estados Unidos pueden ser importantes y podrían tener impacto electoral el próximo 3 de noviembre.

*Ph. D. en Relaciones Internacionales.

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