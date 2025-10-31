Juez ordena a Trump usar fondos de emergencia para salvar programa alimentario

Personas hacen fila para recibir alimentos para empleados federales en licencia en No Limits Outreach Ministries el 21 de octubre de 2025 en Hyattsville, Maryland. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el viernes a la administración de Donald Trump proporcionar fondos de emergencia para financiar un programa de salud amenazado por el cierre del gobierno federal que completa un mes, según documentos de la Corte.

🔑Las claves de la orden del juez a la administración Trump (por si tiene afán)

Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump liberar fondos de emergencia para mantener el programa de asistencia alimentaria SNAP.

El cierre del gobierno federal completa un mes y ha dejado sin financiamiento a programas sociales clave.

El Departamento de Agricultura deberá usar una reserva de US 5.000 millones aprobada por el Congreso.

Más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos dependen del SNAP para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Persisten las dudas sobre cuándo se reanudarán los pagos y si el gobierno apelará la decisión judicial.

El Departamento de Agricultura deberá utilizar fondos de contingencia de 5.000 millones de dólares para seguir pagando los beneficios, que ofrecen ayuda vital a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos que luchan por cubrir los gastos de alimentación.

Le recomendamos: Trump descarta ataques en Venezuela, pero refuerza su poder militar en el Caribe

Dos tribunales concluyeron que la administración había actuado de forma ilegal al negarse a utilizar la reserva de emergencia, aprobada por el Congreso y valorada en miles de millones de dólares, destinada a sostener un programa clave contra el hambre, según The New York Times.

Pese a ello, persistían las dudas sobre cuándo o si los cupones de alimentos llegarían realmente a los 42 millones de personas que dependen de esta ayuda federal para su alimentación, así como sobre los montos que recibirían.

Le podría interesar: Mujeres, niños y mayores, los más afectados por el cierre del gobierno en EE. UU.

Esta semana, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que, debido a la paralización del gobierno federal, no realizará pagos de asistencia alimentaria en noviembre. Según su comunicado oficial, la agencia aseguró que “el pozo se ha secado”, y que ya no cuenta con fondos disponibles para emitir los beneficios correspondientes al próximo mes, según la BBC.

Los abogados del gobierno de Trump advirtieron que el proceso de distribución podría demorar semanas, y el Departamento de Justicia aún tenía la posibilidad de apelar, lo que prolongaría la entrega de la asistencia, Según The New York Times.

El programa SNAP representa un gasto mensual de unos US 8.000 millones para el gobierno federal, lo que equivale a un beneficio promedio de US 187 por persona.

Le sugerimos: Son “ejecuciones extrajudiciales”: la ONU pide a EE. UU. frenar ataques en el Caribe

Estos fondos deben ser renovados periódicamente por el Congreso como parte del proceso habitual de financiamiento gubernamental.

Tanto legisladores demócratas como republicanos han pedido a la administración Trump recurrir a esos recursos para garantizar, al menos, pagos parciales durante el cierre del gobierno, según la BBC.

Lea también: ¿Por qué está prohibido realizar ensayos nucleares? EE. UU. quiere retomarlos

Además, el cierre del Gobierno federal provocó este viernes la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, debido a la escasez de personal ocasionada por la paralización administrativa.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com