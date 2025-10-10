“Maduro, renuncie por la paz”: otro mensaje de Machado tras recibir el Nobel

Fotografía de archivo del 28 de agosto de 2024 de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Foto: (EPA) EFE - Ronald Peña

María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz este 10 de octubre de 2025 y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo al líder chavista Nicolás Maduro, asegurando que “tiene la oportunidad para la paz” si decide renunciar.​

🔑Las claves de la que dijo Machado (por si tiene afán)

María Corina Machado, opositora del régimen en Venezuela, recibió el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en la lucha democrática de Venezuela.

Pidió a Nicolás Maduro que renuncie y afirmó que solo así será posible la paz en el país.

Responsabilizó al mandatario y a su entorno por la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

Defendió las operaciones de Estados Unidos en las costas venezolanas como una forma de presionar al régimen.

Reveló que tuvo una conversación privada con Donald Trump y destacó su apoyo firme contra lo que calificó como una “tiranía narcoterrorista”.

Durante una entrevista con El País, Machado afirmó: “Maduro tiene la oportunidad para lograr la paz. Yo le digo: ‘Maduro, váyase ya por la paz de Venezuela’”.

También responsabilizó a Maduro por la crisis venezolana: “El responsable de todo lo que está ocurriendo tiene un nombre y es Nicolás Maduro. Y, obviamente, el cartel que se ha apoderado ilegítimamente de todas las instituciones de mi país”, añadió para El País.​

Machado se refirió además a las operaciones militares de Estados Unidos en las costas venezolanas y defendió que estas acciones son necesarias: “La única manera de que una estructura criminal finalmente ceda y acepte que tiene que irse es cuando le cortas sus fuentes de financiamiento”.

Expresó que la lucha por la soberanía y la libertad ha costado miles de vidas humanas.​ Sobre la posibilidad de negociaciones, subrayó que siempre ha estado dispuesta a dialogar con el régimen para que exista justicia en Venezuela, y aseguró que no buscan venganza, sino que “sus hijos vuelvan a casa”.

Machado mencionó que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo contenido desea mantener en privado, pero remarcó el agradecimiento de la oposición.

“Ha asumido con firmeza y de manera correcta cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura convencional. Esto es una tiranía que ha derivado en un sistema narcoterrorista”, afirmó la líder opositora.

Su mensaje enfatiza que la paz solo será posible con la renuncia del régimen y la apertura de un camino hacia la reconciliación nacional.

