María Corina Machado y los otros latinoamericanos ganadores del Nobel de Paz

Este viernes 10 de octubre, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Con este reconocimiento, se convierte en la séptima figura latinoamericana y la segunda mujer latina en recibirlo, sumándose a personalidades destacadas de Colombia, Guatemala, Costa Rica y Argentina.

Estos son los seis personajes que la acompañan en la lista:

1. Juan Manuel Santos (Colombia)

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos fue el último en recibir el Premio Nobel de la Paz antes de María Corina Machado en 2016, por su labor para alcanzar un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una de las guerrillas más poderosas del país.

“El Comité Noruego del Nobel decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus decididos esfuerzos para acabar con los más de 50 años de guerra civil en el país, una guerra que ha costado la vida de al menos 220.000 colombianos y desplazado a cerca de seis millones de personas”, explicó en 2016 la coordinadora del comité, Kaci Kullman Five, citada por BBC.

Santos aceptó el premio en “nombre del pueblo” y se lo dedicó especialmente a las “víctimas del conflicto”.

2. Rigoberta Menchú (Guatemala)

Antes de Juan Manuel Santos, la última latina en recibir el Premio Nobel de la Paz fue Rigoberta Menchú en 1992. Esta mujer guatemalteca, defensora de los pueblos indígenas, fue galardonada por su lucha contra la violencia militar en su país y por su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la justicia social para las comunidades indígenas.

Al aceptar el premio, expresó que el galardón no era un reconocimiento personal, sino una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, que han sufrido genocidio, represión y discriminación a lo largo de 500 años.

En ese mismo año, fue nombrada embajadora de las Naciones Unidas.

3. Óscar Arias Sánchez (Costa Rica)

En 1987, Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica, fue galardonado por su trabajo para poner fin a las guerras civiles en Nicaragua y El Salvador.

Según la BBC, su trabajo dio como fruto dos acuerdos de paz firmados por estos dos países y Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Al recibir destacó que representa a los 400 millones de latinoamericanos que buscan la libertad y la democracia para superar miseria e injusticia, y resaltó la importancia de acabar con las tiranías y las guerras en la región.

4. Alfonso García Robles (México)

El diplomático mexicano Alfonso García Robles ganó el Nobel de la Paz en 1982 por su esfuerzo para que América Latina fuera un espacio libre de armas nucleares, según la BBC.

En 1962, la crisis en Cuba causada por el descubrimiento de misiles rusos llevó a Alfonso García Robles a ser uno de los principales promotores del Tratado de Tlatelolco, un acuerdo destinado a garantizar que este tipo de armas no fueran utilizadas en la región.

En su discurso destacó la importancia de detener esta carrera y avanzar hacia el desarme para evitar la aniquilación.

5. Adolfo Pérez Esquivel (Argentina)

En 1980, Adolfo Pérez Esquivel se convirtió en el segundo argentino en recibir el Premio Nobel de la Paz. Dirigió el Servicio de Paz y Justicia, una organización dedicada a denunciar la violencia del régimen militar de Jorge Rafael Videla y a defender los derechos humanos en ese contexto de dictadura.

En su discurso destacó que el premio no era un reconocimiento personal, sino un símbolo de la lucha colectiva por la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos oprimidos, incluyendo indígenas, campesinos, obreros, jóvenes y religiosos.

6. Carlos Saavedra Lamas (Argentina)

El primer latino en ganar un Nobel de Paz fue el político argentino, Carlos Saavedra Lamas, en 1936.

Saavedra fue presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas y fue mediador entre Bolivia y Paraguay después de la Guerra del Chaco, que transcurrió entre 1932 y 1935.

El Comité Noruego le otorgó el galardón en reconocimiento a su papel en las negociaciones de paz relacionadas con este conflicto, según la BBC.

