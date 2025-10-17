Las escuelas de Nueva York defienden a estudiantes trans y enfrentan recortes

El retiro de fondos federales deja en pausa programas de arte, ciencia y tecnología en escuelas de Nueva York. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) presentaron una demanda contra el Departamento de Educación de Estados Unidos tras la retirada de fondos federales. La medida se produjo después de que el distrito escolar se negara a modificar sus políticas desprotección a estudiantes transgénero.

🔑Las claves de la demanda del NYCPS (por si tiene afán)

Las Escuelas Públicas de Nueva York demandaron al Departamento de Educación de EE. UU. por suspender fondos federales.

La medida se tomó luego de que el distrito se negara a aplicar normas que restringen derechos de estudiantes trans.

El Departamento retiró 47 millones de dólares en subvenciones del programa de escuelas magnet.

NYCPS acusa al gobierno federal de violar el Título IX y actuar de forma arbitraria e ilegal.

Otros distritos, como Chicago y Fairfax, también fueron advertidos con perder financiación si no modifican sus políticas inclusivas.

La acción legal representa un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno federal y varios distritos escolares que rechazan las nuevas directrices del Departamento de Educación, las cuales exigen que los estudiantes usen baños y vestuarios según su sexo asignado al nacer, una política que según las autoridades locales vulnera los derechos de los alumnos trans.

Le recomendamos: Ranas inflables vs. agentes del ICE: la insólita protesta que desafía a Trump en Portland

Según reportó The Hill, el Departamento había advertido que retiraría la financiación si el distrito no acataba las normas antes del 16 de septiembre. Tras el incumplimiento del plazo, se suspendieron US 47 millones en subvenciones destinadas al programa de escuelas magnet del distrito.

El sistema escolar neoyorquino respondió con una demanda en la que acusa al Departamento de Educación de tergiversar el Título IX y sostiene que sus políticas están en total conformidad con la legislación federal. También argumenta que la suspensión de los fondos se notificó de forma irregular y que la decisión fue arbitraria.

“El efecto inmediato de las acciones del Departamento es la interrupción completa de la capacidad de las escuelas para llevar a cabo su programación especializada durante el año escolar”, afirma la demanda citada por The Hill, que señala además que los fondos retirados brindaban apoyo esencial para cursos de arte, ciencia y tecnología.

Le sugerimos: Trump vs. The New York Times: la millonaria demanda por “difamación” que hizo el presidente

El documento legal también sostiene que “las acciones del Departamento representan un claro intento de eludir la directiva del Congreso que prohíbe retirar fondos escolares de forma arbitraria”. Añade que la cancelación de las subvenciones del Programa de Asistencia a Escuelas Magnet (MSAP) se llevó a cabo “de manera ilegal, sin cumplir los procedimientos establecidos por el Título IX y las regulaciones federales que rigen el MSAP”.

Los distritos de Nueva York, Chicago y el condado de Fairfax, en Virginia, habían recibido previamente un ultimátum de Craig Trainor, subsecretario interino de Educación para Derechos Civiles, quien les dio plazo hasta el 16 de septiembre para adaptar sus normas o afrontar recortes financieros.

Podría interesarle: Así contestaron los aspirantes a alcalde de Nueva York sobre seguridad y vivienda

“El Departamento no aprobará el cumplimiento de derechos civiles para Nueva York, Chicago y Fairfax mientras discriminen abiertamente a los estudiantes por motivos de raza y sexo”, declaró la portavoz del Departamento, Julie Hartman, a The Hill.

“Además, estas son escuelas públicas financiadas por familias trabajadoras estadounidenses, los padres tienen derecho a esperar una educación de calidad, no un adoctrinamiento ideológico disfrazado de política inclusiva. Si estas instituciones deciden arriesgar su financiación federal para continuar con su actividad ilegal, esa decisión recae únicamente en ellas”, añadió Hartman

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com