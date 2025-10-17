Ranas inflables vs. agentes del ICE: la insólita protesta que desafía a Trump en Portland

Personas disfrazadas de sapos en Portland, captura de pantalla de la cuenta de Instagram @CHNGE Foto: Archivo Particular

En Portland, Oregón, un grupo de manifestantes ha adoptado la protesta con una modalidad poco común y llamativa: disfrazarse con trajes inflables de ranas y otros animales, como parte de una protesta contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este fenómeno comenzó con un manifestante vestido de rana verde, que rápidamente se convirtió en un símbolo de resistencia cuando un agente federal roció gas pimienta contra la persona dentro del disfraz durante una protesta frente a las oficinas de ICE.

La rana inflable ha inspirado a más personas a unirse con disfraces similares, incluyendo unicornios, dinosaurios y conejos, usando el humor y el colorido para desafiar el discurso oficial que califica a la ciudad como una “zona de guerra”, según Univisión.

Gavin Newsom, el gobernador de California, identificado como demócrata y habitual blanco de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump tanto en redes sociales como en sus discursos, utilizó el contexto de las protestas para satirizar a la administración.

La semana pasada, publicó en X un mensaje que ironiza sobre el relato presidencial de “Portland está devastada por la guerra”, sugiriendo con tono humorístico la movilización de la Guardia Nacional de California. El mensaje incluyó un video en el que aparecen un unicornio, un mapache y un dinosaurio bailando frente al edificio de inmigración

Portland is war ravaged!



SEND IN THE CALIFORNIA (???) NATIONAL GUARD! pic.twitter.com/o7UoC44M21 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 8, 2025

Los disfraces varían entre distintos animales inflables: ranas, pollos, unicornios, dinosaurios y conejos, entre otros. Esta estrategia creativa busca desmentir las declaraciones del presidente Donald Trump, quién ha acusado a los manifestantes de ser extremistas violentos.

Con estas coloridas caracterizaciones, los activistas demuestran que las protestas son pacíficas y usan el humor como herramienta de resistencia frente a las redadas de ICE y la narrativa oficial que intenta criminalizar su movimiento.

El disfraz “desmantela un poco su narrativa”, aseguró Jack Dickinson para a Willamette Week también conocido como el “Pollo de Portland”.

“Se vuelve mucho más difícil tomarlos en serio cuando tienen que publicar un video diciendo que Kristi Noem está en el balcón mirando al Ejército Antifa y, en realidad, son como ocho periodistas y cinco manifestantes y uno de ellos está disfrazado de pollo”, añadió.

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo los manifestantes disfrazados de ranas avanzan hacia los agentes federales, quienes retroceden lentamente ante la presencia de estos coloridos personajes inflables.

Portland frog scares Trump goons into submission pic.twitter.com/TWcJ4CB9kJ — Piyush Mittal 🇺🇸🇺🇦🇬🇪🇨🇦🟧🌊🌈 (@piyushmittal) October 4, 2025

Los disfraces modifican la percepción pública al hacer que las respuestas agresivas de las fuerzas del orden parezcan aún más desproporcionadas. Tanto participantes como analistas aseguran que esta táctica es deliberada y busca evidenciar el contraste entre la protesta pacífica y la represión policial, según el medio La Opinión.

Esta estrategia de protesta ha atraído la atención de medios internacionales y ha generado apoyo popular, convirtiéndose en una herramienta creativa y pacífica para enfrentar la represión policial y las políticas migratorias.

Seth Todd, un activista latinoamericano participante, explicó para Univisión, que a pesar del gas pimienta, la protesta continúa con espíritu de resistencia y alegría.

