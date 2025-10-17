“No la conozco”: Trump sobre Machado, tras agradecerle por dedicarle el Nobel

El presidente Donald J. Trump ofrece declaraciones durante una reunión bilateral en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de octubre de 2025. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Resume e infórmame rápido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes “no saber” quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecer a la ganadora por haberle dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.

🔑Las claves de lo que dijo Trump sobre Machado (por si tiene afán)

Donald Trump afirmó “no saber” quién es María Corina Machado, una semana después de agradecerle la dedicatoria del Nobel de la Paz.

Machado había dedicado el premio al “sufrido pueblo de Venezuela” y al expresidente estadounidense por su apoyo a la causa venezolana.

Trump hizo el comentario durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El exmandatario volvió a quejarse de no haber recibido el Nobel, pese a decir que puso fin a ocho conflictos internacionales.

La contradicción generó sorpresa, ya que días antes Trump había calificado a Machado como “muy amable” y “generosa”.

“Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa”, dijo Trump durante un encuentro con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber “puesto fin a ocho conflictos”, el comité del galardón no lo tomó en cuenta.

Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

“Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: ‘Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel’. No recibí un Premio Nobel”, volvió a quejarse hoy el mandatario estadounidense.

Después del anuncio del galardón el viernes pasado, Machado le dedicó el premio al mandatario republicano en un mensaje en inglés publicado en X: “¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”.

Entonces, Trump agradeció a Machado. “La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”, insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.

