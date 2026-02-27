Las provocaciones que llevaron a Marco Rubio a restringir declaraciones sobre Irán

Irán aceptó no almacenar uranio enriquecido, un "avance" decisivo en negociaciones. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un memorando urgente dirigido a los embajadores en Medio Oriente en el que les ordena detener cualquier declaración pública que pueda entorpecer las negociaciones con Irán, según reveló The Guardian en exclusiva.

La directiva busca evitar que comentarios inflamatorios socaven la estrategia de presión de la administración de Donald Trump para que Teherán renuncie a su capacidad nuclear, en un momento de máxima volatilidad regional.

Le puede interesar: Borrada y restaurada: sigue el escándalo por la foto del secretario de Comercio de EE. UU. con Epstein

Según un cable no clasificado obtenido por el medio británico, la orden de Rubio es tajante respecto a la disciplina comunicacional.

“Dadas las crecientes tensiones en la región, los jefes de misión y las embajadas en los puestos de destino deben abstenerse de realizar declaraciones públicas, entrevistas o actividades en las redes sociales que puedan de alguna manera inflamar a las audiencias regionales”, señala el cable diplomático.

Aunque el documento firmado por Rubio no menciona nombres propios y por qué se toma esta decisión, dentro de la administración se interpreta como un reproche directo a Mike Huckabee, embajador de EE. UU. en Israel. Recientemente, Huckabee afirmó en el podcast del periodista y activista de derecha Tucker Carlson que Israel posee un “derecho bíblico” sobre gran parte de las tierras en Medio Oriente, citando el Génesis.

Estas declaraciones provocaron una alarma inmediata en Washington. Fuentes cercanas a la Casa Blanca revelaron que el presidente Trump “está empezando a enojarse con Huckabee por interferir en su negociación”, según citó The Guardian.

La directiva de Rubio también coincide con el regreso a Washington de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, tras una ronda de conversaciones en Ginebra que resultó “en gran medida infructuosa”. El equipo de Trump busca que Irán destruya sus principales sitios de enriquecimiento y entregue su arsenal a Estados Unidos bajo un acuerdo sin cláusulas de caducidad.

“Se espera que los Jefes de Misión eviten cualquier comentario sobre temas que puedan aumentar la tensión o generar confusión sobre la política estadounidense. La disciplina en los mensajes públicos es esencial”.

Mientras tanto, la posibilidad de nuevos ataques aéreos sigue sobre la mesa, dependiendo de si la Casa Blanca considera que Teherán solo intenta ganar tiempo.

Vea también: Agentes arrestaron a refugiado casi ciego y lo abandonaron; murió intentando volver a casa

Irán aceptó no almacenar uranio enriquecido, un “avance” decisivo en negociaciones

El viernes, la AFP informó que Irán aceptó en las negociaciones con Estados Unidos no almacenar uranio enriquecido, afirmó el viernes el canciller de Omán, mediador del diálogo, en lo que calificó como un avance decisivo para evitar una guerra.

El ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, dijo que creía que todas las cuestiones del acuerdo podrían resolverse “de manera amistosa e integral” en un plazo de tres meses.

“Si el objetivo final es garantizar para siempre que Irán no pueda tener una bomba nuclear, creo que hemos resuelto ese problema mediante estas negociaciones al acordar un avance muy importante que nunca se había logrado antes”, dijo Albusaidi al programa de CBS News “Face the Nation”.

“Creo que si logramos consolidar eso y construir a partir de ahí, un acuerdo está a nuestro alcance”, afirmó.

El canciller agregó que Irán no podría almacenar uranio enriquecido, lo que estaría sujeto a verificación. También dijo que Irán también reduciría sus reservas actuales “al nivel más bajo posible”, de modo que sean “convertidas en combustible, y ese combustible será irreversible”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com