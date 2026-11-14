El papa estadounidense de 71 años llegó el miércoles a Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde vivió casi dos décadas. Es la última etapa de una gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina, un mes después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

El papa León XIV expresó este sábado su preocupación por el "sufrimiento" de las comunidades rurales presionadas al éxodo por la pobreza, durante una misa en un pequeño pueblo en los Andes del norte de Perú.

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León XIV alerta sobre el abandono de los pueblos rurales y la migración por pobreza en Perú

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Miles de pobladores se acercaron desde temprano a una explanada en el poblado de Santa Cruz de Succhabamba, rodeado de colinas verdes a 2.000 metros de altitud para escuchar al papá, que viajó viajó desde Chiclayo.

Durante la misa, el papa expresó "gran preocupación" por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales, como Santa Cruz, de unos 5.000 habitantes.

"Pensamos (…) en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (…) en las grandes ciudades de la costa", dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

También invocó a reflexionar "en las dificultades" de la "baja natalidad, que vacían los pueblos" y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de "recursos de la tierra".

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Entre quienes asistieron a la misa estaba Irma Villalobos, de 61 años, que nació en Santa Cruz pero emigró a la costera Chiclayo. Volví para ver al papá.

"Representa algo muy profundo, muy significativo (…). Vivir como hermanos es lo que más necesitamos hoy en día en nuestra sociedad peruana", dijo a la AFP.

La región Cajamarca, donde se encuentra el pueblo, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729.000 personas nacidas allí viven en otras partes del país.

También tiene un 41 % de pobres, la cifra nacional más alta, de acuerdo con datos del gobierno.

Un "antídoto" en los Andes

Antes de la ceremonia al aire libre, León XIV visitó una iglesia en el centro del poblado para orar frente al venerado Señor del Costado, patrón de la localidad, cuya estatua simboliza a un Cristo que sangra por un lado del torso.

Cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo, llegó hasta la localidad sobre todo para su fiesta patronal, en septiembre. La última vez que estuvo ahí fue en 2022 y había prometido volver.

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Durante la misa, el papa aseguró que las tradiciones religiosas colectivas, la "piedad popular", ofrecen "un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos".

"La fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina (…), expresada en tradiciones y fiestas que unen pueblos y generaciones, hasta convertirse" en un "estilo de vida en el que nadie se encuentra solo, ni siquiera frente a las adversidades", dijo.

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Idaura Fernández, de 42 años, viajó seis horas desde otra provincia de Cajamarca. Estamos "con mucha alegría, contentos de que vuelva", dijo antes de la ceremonia.

La diócesis de Chiclayo administra varios poblados andinos, de difícil acceso, a los que en ocasiones Prevost tenía que llegar a caballo o en mula, como se le ve en fotos de años atrás.

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Este sábado, León XIV viajó en el "papacóptero", helicóptero militar renombrado por las Fuerzas Armadas.

Una vez en Santa Cruz, recorrió a bordo de un vehículo militar descapotable las calles del poblado mientras los fieles lo aclamaban. En una calle estrecha, todas las fachadas exhibían murales del papá.

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Perú es uno de los países más católicos de Latinoamérica, después de Paraguay, México y Ecuador. Según el Latinobarómetro, un 67 % de la población profesa el catolicismo.

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