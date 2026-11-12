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Perú, con heridas del pasado, recibe a León XIV y marca el pulso de su pontificado

El sumo pontífice llegó a su patria, como él mismo lo dijo tras aterrizar en el país andino, y desde allí ha enviado unos mensajes que lo están ayudando a construir el perfil de su período al frente del trono de San Pedro.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
El papa León XIV camina junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno en Lima.
El papa León XIV camina junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno en Lima.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Perú, alegre y emocionado, recibió al papa León XIV. Ahí, en su país adoptivo, rindió homenaje al Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada allí, y además logró sentar en un mismo público a los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. Con la mandataria Keiko Fujimori sostuvo una reunión de poco más de media hora y habló de derechos humanos, según la prensa local, además de que ella le pidió sus oraciones para gobernar con sabiduría y vocación de servicio. El sumo pontífice llegó a un país que…

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

majonori mnoriega@elespectador.com
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