Perú, con heridas del pasado, recibe a León XIV y marca el pulso de su pontificado

Perú, alegre y emocionado, recibió al papa León XIV. Ahí, en su país adoptivo, rindió homenaje al Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada allí, y además logró sentar en un mismo público a los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. Con la mandataria Keiko Fujimori sostuvo una reunión de poco más de media hora y habló de derechos humanos, según la prensa local, además de que ella le pidió sus oraciones para gobernar con sabiduría y vocación de servicio. El sumo pontífice llegó a un país que…

Perú, alegre y emocionado, recibió al papa León XIV. Ahí, en su país adoptivo, rindió homenaje al Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada allí, y además logró sentar en un mismo público a los expresidentes Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. Con la mandataria Keiko Fujimori sostuvo una reunión de poco más de media hora y habló de derechos humanos, según la prensa local, además de que ella le pidió sus oraciones para gobernar con sabiduría y vocación de servicio. El sumo pontífice llegó a un país que siente como propio, al que llama su casa, donde se inició como misionero hasta convertirse en obispo, e incluso donde se nacionalizó.

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Allí le recordaron que, en medio de la felicidad de tenerlo de regreso, arribó a un Perú “golpeado por la pobreza y la desigualdad, y amenazado por la violencia y la inseguridad”, además de la corrupción e ilegalidad, “herido por las divisiones que debilitan nuestra fraternidad”. Así se lo dijeron los obispos peruanos con los que sostuvo una reunión privada el jueves, de acuerdo con lo que documentó la agencia EFE al respecto. No sonó, entonces, desconectado de lo que el mismo jerarca de la Iglesia católica pronunció un día antes tras su llegada a Lima, donde alentó a “cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro”, pero, sobre todo, donde hizo énfasis en que lo sucedido en el pasado debe ser tratado con justicia y sensibilidad: “La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”.

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Sus palabras tienen una especial autenticidad, dijo Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico, más cuando se le escuchó decirles a las autoridades que oigan a las comunidades y comprendan las necesidades que tienen, sobre todo de aquellas más alejadas: “Está hablando desde una experiencia pastoral concreta. Conoce las dificultades de las poblaciones más vulnerables y sabe que muchas veces las decisiones institucionales se toman sin suficiente conocimiento de las realidades locales”. Eso, reconoció, viene desde un afecto especial que tiene hacia Perú, pero también de la convicción de saber que “gobernar significa servir a las personas y responder por sus necesidades concretas”.

Con ello trajo al centro de la discusión a la dimensión ética que tiene el poder, sumado a un elemento que no se había escuchado en sus paradas previas en Argentina y Uruguay: la geopolítica. “Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”, aseguró León XIV, teniendo de fondo la guerra en Ucrania, la ofensiva en Gaza denunciada internacionalmente como un genocidio y la política migratoria de Donald Trump en su país natal (Estados Unidos), con la idea de alentar a Lima a “seguir contribuyendo a la cooperación regional e internacional y a favorecer el entendimiento, incluso cuando las posiciones parezcan irreconciliables”. Fue un mensaje que redundó en un pedido constante: la construcción de paz.

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Y eso, en palabras de Olano, que también es profesor de la Universidad Javeriana, no es un mensaje circunstancial, “es el recordatorio de un principio fundamental de la doctrina moral de la Iglesia: la paz no puede construirse sobre la imposición, la venganza o el desconocimiento del derecho, sino sobre el diálogo, la justicia y el reconocimiento de la dignidad de los pueblos”. Por sus conflictos, tensiones, negociaciones y construcción de acuerdos, América Latina es, entonces, un escenario propicio para conversar sobre ello, así como Perú, que conoce de primera mano las consecuencias de la violencia y las desigualdades. A su parecer, lo que se está viendo es la consolidación de un pontificado con sensibilidad social, preocupado por la dignidad humana.

El jerarca de los católicos le pidió a la Iglesia peruana que “esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor”. Si bien no indicó a cuáles se refería en específico, en un discurso a los obispos recordó los abusos por parte del clero. Pidió, además, que respondan con justicia y reparación. En paralelo, sobrevivientes del Sodalicio, la comunidad que su antecesor Francisco disolvió por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos, prepararon una manifestación frente a la Nunciatura Apostólica en Lima.

Olano no cree que el papa esté intentando convertirse en un dirigente político ni en un contrapoder ideológico frente a determinados gobiernos, aunque en sus discursos hable de economía, guerras, medioambiente e inteligencia artificial, central en su primera encíclica. Ve en él una persona prudente, “que no busca confrontar por confrontar, pero tampoco renuncia a señalar las exigencias morales que deben orientar la vida de las sociedades. Muchos leen sus palabras en clave política; sin embargo, su punto de partida es la doctrina moral y social de la Iglesia”.

De ahí que, a su criterio, resulte importante distinguir el ciudadano que votó en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos del sumo pontífice. Ante lo que algunos dijeron que pudo haber resultado en una instrucción dirigida a los católicos o como un respaldo a una determinada opción partidista, Olano respondió que, evidentemente, hay un significado histórico y simbólico frente al hecho de que se haya convertido en el primer papa conocido en sufragar, pero “no se debe sobredimensionar. Él no reveló su voto ni se pronunció sobre los resultados. Su gesto puede leerse como una reivindicación de la participación democrática, no como una intervención en la competencia política”. En su viaje a Suramércia, León XIV, de hecho, declaró ante CNN que “estaba orgulloso de ser estadounidense y de ejercer el derecho al voto”.

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