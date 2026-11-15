León XIV reivindica las raíces andinas durante su visita a Cusco

Le recomendamos: León XIV alerta sobre el abandono de los pueblos rurales y la…

"¡Bienvenido, Tayta (padre, en quechua) León!", decía un cartel en un edificio vecino al aeropuerto. Mientras el papa de 71 años descendía del avión, saludó con una sonrisa a las personas que desde un techo agitaban sus brazos.

El papa León XIV llegó este domingo a Cusco, a 3.400 metros de altitud en los Andes peruanos, en una de las jornadas físicamente más demandantes de su intensa gira por Sudamérica, un mes después de su operación por un cáncer de pulmón.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le recomendamos: León XIV alerta sobre el abandono de los pueblos rurales y la migración por pobreza en Perú

Luego se dirigió en el papamóvil entre las calles colmadas de fieles hacia Saqsaywaman, una imponente fortaleza inca de piedras enormes. Allí unos 100.000 fieles, según el Vaticano, muchos de ellos indígenas vestidos de coloridos ponchos y polleras, oyeron su discurso, en medio del cual se desató una lluvia.

El líder de los 1.400 millones de católicos regresó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina.

"Es innegable la belleza de este lugar (…). Sawsaywaman, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino", dijo León XIV entre las verdes montañas que lo rodeaban, vinculando la cultura precolombina con la católica.

Kelvin Pfuyo, un ingeniero civil de 35 años, celebra ese sincretismo en el lugar. "Como cristiano, católico, andino más que todo" experimento una "conjunción entre la religión católica y las creencias andinas", comentó a la AFP.

Le podría interesar: León XIV se reunió con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos en Perú

En la antigua plaza de armas, con la monumental catedral de piedra de fondo, el líder religioso dirigió una oración y ofreció un sudario para revestir al Señor de los Temblores, una imagen que simboliza a un Cristo crucificado muy venerado por los locales.

Su reciente cirugía puso en duda por varios días la viabilidad de la travesía. Pero Robert Prevost no modificó su exigente programa ni ha mostrado signos de agotamiento durante su paso por Perú.

"Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (…), con la ayuda de Dios, estoy superando", declaró el viernes el papa en una multitudinaria misa con los fieles de su "querida" diócesis de Chiclayo, donde fue obispo, bajo un calor sofocante.

En su viaje por Sudamérica, León XIV buscó reavivar la fe en una región donde los católicos se reducen. Dirigió sus discursos a defender a los pobres, denunció la violencia y lamentó la caída de la natalidad.

También puede leer: Desconfiar salvó a unos, pero otros perdieron miles de dólares por Ueno Bank en Paraguay

Tras tres horas en Cusco, volará a Pucallpa, una de las ciudades más importantes de la Amazonía peruana.

Ubicada en la cuenca del río Ucayali, en medio de los bosques tropicales, es la capital de una región que se ha convertido en el epicentro de la deforestación en el país.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, principalmente en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, según el gobierno.

"El mensaje que puede dar no es solamente a Perú, va a ser a todo el mundo" y "vamos a valorar que va a hablar de nuestro lado", dijo a la AFP Fernando Carteiro, un líder indígena de 53 años de la región.

Publicidad

Le sugerimos: Trump derrotado: ¿más débil o más peligroso para América Latina?

León XIV observará una danza practicada por el pueblo Shipibo-Konibo para luego dar un discurso que se espera que se centre en las amenazas contra los indígenas, asediados por las actividades ilegales que depredan la región, desde el narcotráfico hasta la deforestación y la contaminación.

Los bosques amazónicos cubren la mitad del país, uno de los pocos que aún albergan a pueblos no contactados, que viven en total autonomía lejos de la sociedad moderna.

Publicidad

Pero los traficantes de droga aprovechan la inaccesibilidad de la selva para expandirse, mientras que taladores cortan sus mejores árboles y mineros ilegales extraen su oro y contaminan los ríos.

Tras una misa en Pucallpa, en la que se esperan decenas de miles de asistentes, el papa volará a Lima por la noche, donde el lunes sostendrá una última ceremonia masiva: una liturgia que servirá de despedida para el país al que llamó su "patria".

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com