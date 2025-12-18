Los cheques de US 1.776 a militares de EE.UU. no son de aranceles: este es su origen real

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la Nación desde el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2025. Foto: EFE - Doug Mills / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 17 de diciembre la distribución de cheques por USD 1.776, denominados “warrior dividend”, destinados a aproximadamente 1,28 millones de soldados en servicio activo y reservistas antes de Navidad. La medida fue presentada como si se tratara de un nuevo bono, financiado supuestamente con los ingresos provenientes de los aranceles.

Sin embargo, fuentes bipartidistas y reportes periodísticos confirman que no provienen de tarifas aduaneras. El dinero forma parte de los USD 2.9 mil millones aprobados por el Congreso en la “Ley grande, única y hermosa” para subsidios de vivienda militar (Basic Allowance for Housing, BAH), reasignados como pago único para contrarrestar altos costos habitacionales, según Defense One.

Le recomendamos: Trump lanza los “Juegos Patriotas” y usuarios lo comparan con “Los juegos del hambre”: ¿qué son?

“Nadie lo merece más que nuestro ejército. Y felicito a todos”, dijo Trump en su discurso.

La afirmación de Trump de que esos cheques se financian con dinero de los aranceles es engañosa porque el presidente no puede disponer unilateralmente de esos ingresos sin autorización del Congreso, según The Washington Post.

Un alto funcionario de la administración reveló, bajo anonimato para The Washington Post, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instruyó al Pentágono a destinar la mayor parte de esos fondos como un pago único en forma de bonificación.

Los USD 2.900 millones asignados para subvencionar la Asignación Básica de Vivienda (BAH, por sus siglas en inglés) —el pago mensual que cubre gastos de tropas fuera de base, como alquiler, hipoteca y servicios públicos— llegan en un contexto donde algunos militares enfrentan dificultades para maximizar este beneficio, según Defense One.

Le podría interesar: ¿Por qué los inmigrantes apoyan las políticas antiinmigratorias?

La semana pasada, el Departamento de Defensa anunció las tasas actualizadas de la Asignación Básica de Vivienda (BAH) para 2026, que entrarán en vigor el 1 de enero y reflejan un aumento promedio del 4,2 % respecto al año anterior.

El secretario de Defensa describió por medio de su cuenta de X que el pago como “una inversión directa en los valientes hombres y mujeres que cada día continúan el legado de nuestras fuerzas armadas”, y precisó que serán elegibles los miembros militares con rangos salariales de E-1 a O-6.

“No se me ocurre mejor estadounidense para recibir este cheque justo antes de Navidad, ya sea por salario, vivienda, fe, apoyo, todos los elementos de lo que estamos haciendo son para reconstruir nuestro ejército”, añadió Hegseth.

También puede leer: “Por Bolívar”: Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia en caso de una invasión de EE. UU.

Según The Washington Post, la administración Trump tiene un historial de transferir dinero del pentágono de manera abrupta y voluptuosa para aumentar la compensación de los militares.

La semana pasada, un informe impulsado por la senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, y el representante demócrata John Garamendi, de California, alertó que unos USD 2.000 millones se han redirigido de presupuestos del Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional hacia operaciones de vigilancia fronteriza, según Defense One.

Adicionalmente, durante el cierre del gobierno, se trasladaron fondos del Pentágono para seguir pagándoles a los militares, una decisión que se tomó sin la autorización del Congreso, por lo tanto, asesores, tanto demócratas como republicanos, aseguraron que esta podría ser una medida ilegal.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com