Rubio espera buena relación entre Colombia y EE. UU., pese a llamar a Petro “inestable”

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca que no permitirá que las tensiones con el presidente colombiano, Gustavo Petro, afecten la relación bilateral entre ambos países.

“No vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante”, dijo Rubio, quien se convirtió en el primer secretario de Estado en dar una conferencia de prensa en español.

Aunque calificó al presidente colombiano como una persona “inusual” y “no muy estable en sus pronunciamientos”, Rubio subrayó que Washington mantiene una cooperación sólida con las instituciones del Estado colombiano, en especial en materia de seguridad y que la postura de Estados Unidos no responde a una disputa ideológica.

“Esto no se trata de izquierdas o de derechas, sino de tener a alguien que coopere con Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que recordó que el mandato de Petro “termina muy pronto”.

Sobre un eventual diálogo entre Trump y el mandatario colombiano, señaló que el presidente estadounidense “ha demostrado que habla con cualquiera”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática. Esta semana, Petro acusó a Trump de promover “desinformación” sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia. En respuesta, el mandatario republicano advirtió que Petro debía “darse cuenta” o podría ser “el siguiente”, en alusión a Nicolás Maduro, tras el inicio de una campaña militar contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación como país aliado en la lucha antidrogas, impuso sanciones contra Petro y algunos de sus allegados, e incluso llegó a señalar al mandatario como líder del narcotráfico, sin presentar pruebas públicas. Pese a ello, Rubio destacó que la cooperación institucional con Colombia sigue vigente.

“Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia”, afirmó, al contrastar esta relación con la que mantiene Estados Unidos con Venezuela, a la que calificó como un “régimen ilegítimo” que coopera con organizaciones criminales y grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el objetivo central de Washington es “la seguridad del hemisferio” y destacó la cooperación con varios gobiernos de la región. También anticipó que las alianzas podrían ampliarse tras los cambios políticos previstos en América Latina a partir de las elecciones de 2026.

Por último, Rubio dijo que Estados Unidos no obligará a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz con Rusia, en un momento en el que Washington presiona para poner fin a la guerra de Moscú contra su vecino.

“Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula”, dijo Rubio en la rueda de prensa. “No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo”, añadió.

*Con información de AFP

