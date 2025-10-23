Lula, presidente de Brasil, confirma candidatura para un cuarto mandato en 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Indonesia. Foto: AFP - YASUYOSHI CHIBA

El presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves en Yakarta que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones del año próximo en Brasil, donde aún la derecha no ha definido quién será su aspirante.

🔑Las claves sobre la cuarta candidatura de Lula da Silva (por si tiene afán)

El presidente brasilero, Lula da Silva anuncia candidatura a un cuarto mandato en Brasil en las elecciones de 2026.

Cumplirá 80 años y asegura tener la misma energía que a los 30.

La derecha brasileña aún no define a su candidato para enfrentar a Lula.

Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 tras su intento de golpe de Estado en 2022.

Lula realiza gira por el sudeste asiático y participará en la cumbre de la ASEAN, donde podría encontrarse con Donald Trump.

“Quiero decirles que voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), citado por el portal O Globo.

Lula hizo estas declaraciones a la prensa ante el presidente indonesio Prabowo Subianto, en el marco de su actual visita de Estado a Indonesia.

Brasil celebrará elecciones en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

El actual mandatario, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumplirá 80 años el lunes, pero dijo sentirse “con la misma energía que cuando tenía 30”.

Es la primera vez que Lula expresa tan claramente su intención de volver a concurrir a las elecciones.

Lula se encuentra en el inicio de una gira por el sudeste asiático, que lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que podría encontrarse con Donald Trump.

El izquierdista fue operado de urgencia en diciembre pasado por una hemorragia dentro del cráneo, derivada de un accidente doméstico que sufrió dos meses antes.

En reiteradas ocasiones había manifestado que, si su salud se lo permitía, se postularía a un nuevo período para impedir que la derecha gobierne nuevamente el país.

Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformar sobre el sistema electoral brasileño.

La derecha empieza a barajar algunos nombres como candidatos, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

