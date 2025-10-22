Trump interrumpió toda financiación a Colombia y dijo que Petro era un “maleante”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles a su homólogo colombiano Gustavo Petro de “maleante” y aseguró que su país interrumpió toda financiación a Colombia.

🔑Las claves de lo que dijo Trump sobre Petro (por si tiene afán)

Donald Trump anunció la suspensión total de la ayuda financiera de EE. UU. a Colombia.

El mandatario llamó a Gustavo Petro “maleante” y lo acusó de liderar el narcotráfico en el país.

La decisión fue comunicada desde la Casa Blanca y reforzada en Truth Social.

Trump calificó la cooperación con Colombia como una “estafa a largo plazo” para Estados Unidos.

Advirtió que podría intervenir si Petro no cierra los “campos de exterminio” de droga.

“Es un maleante y un mal tipo”, dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval al ser preguntado por las críticas de Petro. “A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia”, añadió.

Le recomendamos: EE. UU. atacó otra supuesta narcolancha: por primera vez en el Pacífico

Trump anticipó el domingo en un mensaje en Truth Social que iba a cancelar toda la ayuda a Colombia, que por décadas fue el mayor aliado militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina.

👉 Tensiones entre Trump y Petro

El presidente Donald Trump anunció el 19 de octubre de 2025 la suspensión inmediata de toda la ayuda financiera y subsidios de Estados Unidos a Colombia.

Trump acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y de fomentar la “producción masiva de drogas” en el país, que considera el mayor negocio ilícito.

Le podría interesar: “No podemos matar indiscriminadamente”: senador republicano condena bombardeos de EE. UU.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que a partir de ese día no se realizarían más pagos o ayudas a Colombia, calificando la asistencia como una “estafa a largo plazo” para Estados Unidos.

Trump criticó duramente a Petro, a quien calificó como un líder “poco reconocido e impopular” y advirtió que debe cerrar los “campos de exterminio” dedicados a la droga o, de lo contrario, Estados Unidos intervendrá sin que la acción sea “de manera amable”.

👉Trump dice que golpeará “muy duro” a los narcotraficantes que pasen por tierra

Donald Trump, declaró este miércoles que está listo para golpear “muy duro” a los narcotraficantes que pasen por tierra, tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Le sugerimos: ¿EE. UU. incrementa su despliegue militar en el Caribe por Venezuela? Esto se sabe

El gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin dar más detalles.

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró. “Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, dijo, en alusión a esos posibles ataques.

Tras desplegar una flotilla de destructores, barcos con fuerzas especiales a bordo y un submarino en el Caribe, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas “narcoterroristas”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com