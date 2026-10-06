Maduro, sin inmunidad: Venezuela la pidió para Delcy Rodríguez, no para él

En un memorando presentado el pasado viernes por la noche ante el juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía estadounidense afirma que “Venezuela no ha afirmado” que Maduro o su esposa, Cilia Flores, sean inmunes al proceso penal abierto en Estados Unidos “ni en ningún otro procedimiento”…

Estados Unidos rechaza que Nicolás Maduro pueda gozar de inmunidad en el proceso penal que afronta en Nueva York y sostiene que Venezuela no ha reclamado esa protección para el expresidente, aunque sí la ha solicitado para la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

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En un memorando presentado el pasado viernes por la noche ante el juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía estadounidense afirma que “Venezuela no ha afirmado” que Maduro o su esposa, Cilia Flores, sean inmunes al proceso penal abierto en Estados Unidos “ni en ningún otro procedimiento” pendiente en el país.

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El contraste está en otro expediente. El 14 de mayo, la Cancillería venezolana envió una nota diplomática a Washington para pedir inmunidad como jefa de Estado para Rodríguez en una demanda civil en Florida.

En ese caso, un juez de Miami ordenó pagar USD 314 millones a tres estadounidenses detenidos y torturados en Venezuela, y entre los demandados figuran tanto Rodríguez como Maduro. Caracas pidió protección solo para ella.

El 20 de julio, la administración de Donald Trump informó al tribunal que Rodríguez era la jefa de Estado venezolana y que, por tanto, era inmune.

La explicación tiene una lógica difícil de esquivar. La inmunidad de jefe de Estado protege a quien gobierna. Reclamarla para Maduro equivaldría a decir que él sigue siendo el presidente, justo lo que debilitaría la posición de Rodríguez ante Washington, que la reconoció formalmente el 7 de marzo y en abril le levantó las sanciones del Departamento del Tesoro para abrir la puerta a los negocios entre ambos gobiernos.

Desde el primer día, los abogados de Maduro y Flores han pedido que sean tratados como jefes de Estado, y su principal estrategia es que el juez desestime la acusación por esa vía. Maduro, que se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, armas y conspiración de narcoterrorismo, sigue detenido en una prisión de Brooklyn.

La Fiscalía responde que Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente en enero de 2019, cuando se juramentó para un nuevo mandato tras unas elecciones que Washington y más de 50 países calificaron de fraudulentas, y que nunca cambió esa posición. Además, sostiene que los tribunales deben dar "absoluta deferencia" a la decisión del Ejecutivo sobre a quién reconoce como jefe de Estado. En otras palabras, el juez no debería entrar a discutir quién gobierna Venezuela.

La audiencia sobre la inmunidad será el 17 de noviembre y el juicio está programado para junio de 2027. Antes, este jueves 8 de octubre, Hellerstein revisará la petición de Flores de pasar a arresto domiciliario por motivos de salud. La Fiscalía se opone porque considera que existe un riesgo extremo de fuga.

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