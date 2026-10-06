El anuncio lo hizo el lunes en la noche Sean Parnell, vocero del Pentágono, quien explicó que la medida fue recomendada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El presidente Donald Trump aprobó que Nidal Hasan, el exmayor del Ejército que mató a 13 personas en la base de Fort Hood, en Texas, sea ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Se trata de la primera ejecución militar en Estados Unidos en 65 años y el primer fusilamiento de un soldado desde la Segunda Guerra Mundial.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Trump aprueba el primer fusilamiento en el Ejército desde 1945: el caso de Nidal Hasan

"Por fin llegó el día del juicio para Hasan", escribió Parnell en X. Hegseth le respondió con una sola palabra: "Justicia".

Hasan, psiquiatra del Ejército y ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en un centro médico de Fort Hood donde decenas de soldados esperaban los últimos chequeos antes de ser desplegados en Afganistán.

Cuando intentaron huir, los persiguió hasta el exterior. Mató a 13 personas e hirió a otras 32, en el ataque fuera de combate más letal contra una base militar estadounidense.

El exmayor fue detenido tras un intercambio de disparos con dos agentes que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Los investigadores le encontraron 177 cartuchos sin usar. En 2013, un jurado de 13 oficiales lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato, y recomendó por unanimidad la pena de muerte.

Hasan, que se defendió a sí mismo, admitió ser el autor y dijo que buscaba proteger a los talibanes de soldados que iban a pelear en "una guerra ilegal". Un grupo de trabajo antiterrorista concluyó, sin embargo, que no participaba en actividades terroristas, y las autoridades determinaron que actuó solo.

¿Cómo será su ejecución?

Toda ejecución militar requiere la aprobación del presidente, que también puede conmutar la pena. Con ese paso cumplido, la fecha debe fijarse entre 60 y 150 días después, según la revista jurídica militar Army Lawyer. Hasan aún puede presentar un recurso de hábeas corpus, que podría suspender la ejecución mientras se resuelve.

El exmayor es uno de los cuatro presos en el corredor de la muerte militar, en la prisión de Fort Leavenworth, en Kansas. Desde 1916, las Fuerzas Armadas han ejecutado a 135 de sus miembros, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El último fue el soldado John Bennett, ahorcado en 1961.

El precedente del fusilamiento es el del soldado raso Eddie Slovik, ejecutado en Francia en enero de 1945 por deserción. De los cerca de 50.000 desertores estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, fue el único condenado a muerte. El general Dwight D. Eisenhower aprobó su ejecución como advertencia en plena Batalla de las Ardenas, y el Ejército la mantuvo en secreto durante casi una década.

La decisión encaja con la política de Trump, que en enero de 2025 firmó una orden ejecutiva para reactivar la pena de muerte federal tras la moratoria del gobierno de Joe Biden. El fusilamiento, aun así, sigue siendo raro. Carolina del Sur lo usó en 2025 por primera vez en 15 años en el país, pero solo otros cuatro estados lo permiten.

El anuncio llega días después de que Tennessee fracasara en su intento de ejecutar a Christa Pike con inyección letal, un caso que reavivó las dudas sobre ese método.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com