Mamdani desmonta unidad policial de Nueva York señalada por reprimir protestas

El alcalde de Nueva York, Zohoran Mamdani, anunció este lunes junto con la comisionada de la policía Jessica Tisch que disolvería el Grupo de Respuesta Estratégica (SRG) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que estaba encargado del control de multitudes en protestas y de la aplicación de la ley contra el terrorismo. Este organismo ha sido criticado numerosas veces por el uso indebido de la fuerza, así como por sus tácticas agresivas para manejar las protestas en la ciudad.

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El alcalde afirmó que estaba cumpliendo una promesa de su campaña y que este organismo policial sería reemplazado por una "División de Diálogo Comunitario y Desescalada" dirigida por personal civil, que no portaría armas ni tendría facultades para realizar detenciones. Esta unidad colaborará con un nuevo grupo del NYPD —el “Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda” (First Amendment Support Team)— para preparar y gestionar la respuesta ante las protestas. Ambas unidades trabajarán junto a una nueva “División de Apoyo a la Patrulla” dentro del NYPD, integrada por agentes seleccionados que recibirán formación especializada en el control de multitudes.

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“Durante nuestra campaña, prometí a los neoyorquinos que disolveríamos el Grupo de Respuesta Estratégica y separaríamos las labores de lucha contra el terrorismo de la respuesta ante las protestas; hoy estamos cumpliendo esa promesa”, afirmó Mamdani en el comunicado. “Los neoyorquinos que ejercen su derecho constitucional a protestar no deberían enfrentarse a la misma respuesta policial que se emplea ante una amenaza terrorista”.

We are disbanding the SRG. pic.twitter.com/VRMUiSQlxY — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 16, 2026

La directiva impulsada por Mamdani elimina el uso de tácticas como el kettling, que consiste en cercar a grupos de manifestantes para impedirles desplazarse libremente. Además, prohíbe el empleo de gases lacrimógenos y armas largas durante las protestas. La normativa también restringe el uso de gas pimienta para dispersar multitudes, fija un límite de 90 decibelios para los dispositivos acústicos y establece que las bicicletas solo podrán utilizarse como armas cuando sea necesario proteger la vida o evitar lesiones físicas a un agente o a cualquier otra persona.



Las SRG fueron creadas en 2015 con el objetivo de "combatir el terrorismo"; sin embargo, esta ha sido objeto de críticas y de controversias a lo largo de los años. Los críticos han acusado a sus agentes de emplear fuerza excesiva y tácticas militarizadas, incluso durante las manifestaciones de Black Lives Matter en la ciudad de Nueva York en 2020. Esta unidad también ha acumulado un gran número de quejas, demandas judiciales y costosos acuerdos extrajudiciales.

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Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y Human Rights Watch denunciaron que la unidad reprimía protestas pacíficas con tácticas militarizadas, como el uso de gas pimienta, cañones de sonido (LRAD) y bicicletas como barreras físicas

Por otro lado, hay sectores que apoyan a la SRG, como sindicatos policiales que sostienen que, gracias a su formación especializada, la unidad, que tiene más de 500 agentes, ha gestionado de manera exitosa las manifestaciones violentas.

“Estas reformas logran los cambios fundamentales que exige la Ley CURB del concejal Ossé, una iniciativa que me enorgullece respaldar”, afirma Mamdani en el video. “Hoy no se trata solo de disolver la SRG, estamos construyendo un nuevo enfoque de la seguridad pública, uno en el que todas las comunidades puedan confiar en que su seguridad y sus libertades fundamentales estarán protegidas”. Las funciones antiterroristas del Grupo de Respuesta Estratégica, que incluyen el despliegue de armamento pesado en infraestructuras críticas, se integrarán ahora en la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía, informaron el alcalde y la comisionada de policía.

En un comunicado, la comisionada Tisch defendió las modificaciones y aseguró que la nueva organización permitirá al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) conservar su capacidad para responder a amenazas graves, mientras brinda mayor respaldo a los uniformados durante manifestaciones y eventos multitudinarios.

Tisch sostuvo que la institución debe revisar constantemente sus procedimientos para identificar oportunidades de mejora. También afirmó que no respaldaría medidas que debiliten la seguridad de los neoyorquinos o priven a los agentes de las herramientas necesarias para enfrentar situaciones de riesgo. A su juicio, los cambios contribuirán a fortalecer la eficacia del departamento.

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