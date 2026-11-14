"Son unos chicos sanos que no han hecho nada indebido, no tienen por qué haber sido encadenados de pies y manos y ahora estar encarcelados", dice a EFE Carlos Enrique Orta, padre de los gemelos, mientras su esposa,…

Una animada llamada telefónica con su madre, Reyna Santoro, fue el último momento de tranquilidad para los gemelos venezolanos Luis y Carlos Orta Santoro, antes de ser detenidos el pasado miércoles en el estado de Alabama, EE. UU., por las autoridades migratorias, tras una simple parada de tráfico cuando iban rumbo a la universidad.

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El viaje a la universidad que terminó con dos gemelos venezolanos bajo custodia de ICE

"Son unos chicos sanos que no han hecho nada indebido, no tienen por qué haber sido encadenados de pies y manos y ahora estar encarcelados", dice a EFE Carlos Enrique Orta, padre de los gemelos, mientras su esposa, Reyna, trata de contener el llanto al no saber cuál será el futuro de sus hijos.

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La detención ocurrió el pasado 4 de noviembre cuando los jóvenes, de 19 años, viajaban, después de visitar a su familia en Georgia, hacia el Wallace State Community College, ubicado en la ciudad de Hanceville (Alabama), donde estudian becados y forman parte del equipo de fútbol.

Según relatan sus padres, una patrulla los detuvo por una presunta infracción de tránsito. Sin embargo, cuando Luis, que manejaba el vehículo, presentó su licencia de conducir emitida en Georgia, el agente les dijo que eran indocumentados y procedió a arrestarlos.

"Tratan de mantenerse en pie pero ya se han quebrado. Nunca habían pensado estar en una cárcel y recibido un trato de esa manera", señala el padre sobre sus hijos que han sido trasladados a por lo menos cinco cárceles diferentes en menos de una semana.

A la espera del asilo

La familia Orta Santoro ingresó a EE. UU. en junio de 2022 con una visa de turista y sometió una petición de asilo, que les permitió tener permisos de trabajo, número de seguro social y licencias de conducir.

"Hemos hecho las cosas como nos han pedido, hicimos los pagos y estábamos esperando para poder presentar y defender nuestro caso", defiende Orta sobre la petición de asilo que hicieron porque su vida corre peligro en Venezuela.

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Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó a EFE que los gemelos fueron detenidos porque fueron considerados como "extranjeros en situación irregular".

Aunque la agencia reconoce que ingresaron legalmente a los Estados Unidos con un permiso de estancia temporal, señala que posteriormente permanecieron en el país de manera ilegal.

"Cabe aclarar que las solicitudes que se encuentran en trámite NO otorgan un estatus legal", subrayó el portavoz.

La batalla legal

Orta considera injusta la situación que atraviesan sus hijos y asegura que nunca recibieron notificación alguna del Ejecutivo estadounidense de que su estatus migratorio fuera irregular. "Si una entidad del Gobierno te expide un permiso de trabajo y una licencia de conducir, entiendo que estás en situación legal", sostiene.

El padre venezolano también indica que los gemelos llegaron a EE. UU. siendo menores de edad y que la responsabilidad de estar en el país recae sobre sus hombros al igual que su petición de asilo.

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No obstante, los jóvenes tendrán que presentar sus alegatos en audiencias diferentes la próxima semana en una corte de inmigración en Luisiana, donde están detenidos.

El abogado de inmigración Fernando Romo, que no representa a los Orta, explicó a EFE que después que un peticionario de asilo cumple 18 años deberá defender su proceso solo. "Definitivamente los casos se debilitan porque son dependientes de los casos de sus padres, que son los que argumentan el riesgo", opina.

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El jurista, además, señala que el Ejecutivo ha puesto bajo la lupa a los peticionarios de asilo, que ingresaron con visas de turista. El Departamento de Estado dijo en agosto pasado que revocaría las visas a extranjeros que ingresaron como visitantes y posteriormente solicitaron asilo. Se estima que hasta unas 200.000 visas podrían ser canceladas.

En el caso de los gemelos, el DHS dijo que todas sus alegaciones "serán examinadas" por un juez de inmigración, y se les garantizará el debido proceso.

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Mientras tanto, los Orta esperan que el juez le conceda una fianza a los hermanos para que puedan defender su caso en libertad.

"Que le hagan una evaluación a Luis y Carlos como personas que le van a hacer bien al país", puntualizó el padre.

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