¿Manipulación de votos en Honduras? Esto es lo que denuncia el candidato Salvador Nasralla

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, denunció este jueves un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada tras “apagarse la pantalla”, después de que su rival Nasry “Tito” Asfura volviera a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo.

“Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos”, expresó Nasralla en su cuenta de X.

“Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla”, agregó el candidato e instó a “investigar” a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Su contrincante, Asfura, había recibido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump esta semana cuando, a través de su plataforma Truth Social, advirtió que, si el candidato de derecha no resultaba vencedor, Estados Unidos suspendería su financiación a Honduras.

👉 ¿Qué pasó en las elecciones?

Este jueves, 4 de diciembre, con el 84,52 % de las actas escrutadas, los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla —ambos de corriente conservadora— se han disputado voto a voto el liderazgo. Según los datos oficiales divulgados a las 6:00 a.m. (hora local), Asfura encabezaba el conteo con 1.083.461 sufragios (40,05 %), seguido muy de cerca por Nasralla, con 1.075.036 votos (39,74 %), según Infobae.

La presidenta del CNE, calificó el resultado como un suceso “histórico” el escaso margen de voto entre los candidatos.

Sin embargo, el 2 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que llevaba 70 % de boletas computadas, de acuerdo con cifras citadas por Reuters.

De acuerdo con los primeros resultados difundidos por el CNE, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal de Honduras, obtenía el 40,16 % de los votos, mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional, registraba un 39,70 %, según CNN.

