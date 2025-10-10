¿Podrá María Corina Machado ir a Noruega a recibir el Nobel de la Paz 2025?

“Este es un logro para toda la sociedad. Yo solo soy una persona, no lo merezco”, afirmó María Corina Machado en una breve conversación telefónica difundida por la Fundación Nobel. Foto: EFE - Ronald Pena R.

La opositora venezolana María Corina Machado, símbolo de la resistencia contra el chavismo y una de las voces más firmes contra el gobierno de Nicolás Maduro, ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025. Sin embargo, no podrá viajar a Oslo para recibir el galardón el 10 de diciembre, día en el que se realizará una ceremonia presidida por el Comité Nobel Noruego.

La líder, que permanece en la clandestinidad, enfrenta una situación de alto riesgo legal y político en su país. Según la agencia de noticias AP, Machado se encuentra oculta desde hace meses para proteger su vida y su libertad, luego de denunciar un fraude en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

El régimen de Maduro la sancionó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, una medida que, según la oposición, busca neutralizar a la dirigente que logró articular un movimiento político de masas en torno a la demanda de elecciones libres. Esa inhabilitación le impide movilizarse libremente, pues corre el riesgo de ser arrestada.

El Comité Nobel Noruego, con sede en Oslo, le otorgó el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Machado, la séptima personalidad latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, calificó el reconocimiento como “el mayor homenaje a un pueblo que no se rinde”. “Este es un logro para toda la sociedad. Yo solo soy una persona, no lo merezco”, afirmó en una breve conversación telefónica difundida por la Fundación Nobel.

Desde el exilio, figuras de la oposición celebraron el galardón como un premio colectivo. El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, refugiado en Madrid, lo describió como “un reconocimiento a la lucha de una mujer y de todo un pueblo por la libertad y la democracia”. En su cuenta de X escribió: “¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”. El mensaje iba acompañado de un breve video en el que se ve a González hablando con Machado, quien le dijo entre lágrimas: “Estoy en shock, no me lo puedo creer”.

El movimiento Vente Venezuela, que lidera Machado, consideró el Nobel como un “estímulo que enaltece la lucha de todos los demócratas”. José Antonio Vega, coordinador del partido en España, afirmó a EFE que el reconocimiento “corresponde a un trabajo de años y al esfuerzo de todo un pueblo”. En la misma línea, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dijo que la valentía y coherencia de Machado “son un ejemplo para el mundo”, mientras Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, sostuvo que el premio “fortalece la lucha democrática” y deja claro que “las dictaduras siempre se vencen por la fuerza moral y los ideales”.

Otros líderes exiliados, como Leopoldo López, destacaron que el galardón “honra a un pueblo decidido al cambio”. López recordó que Machado ya había recibido en 2024 el Premio Václav Havel del Consejo de Europa y el Premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, ambos por su defensa de los derechos humanos. “Hoy el mundo reconoce a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, expresó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, durante la lectura del fallo en Oslo.

Machado no podrá asistir a la ceremonia, pero su voz —como la de millones de venezolanos que exigen libertad— resonará en su ausencia. En palabras de Borges, “el contraste entre una María Corina acompañada por el pueblo y un Nicolás Maduro cada vez más aislado es la señal más clara de que el cambio en Venezuela es irreversible”.

