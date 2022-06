Máxima tensión en Ecuador: protestas indígenas ponen a tambalear a Lasso

Manifestantes esperan la llegada de indígenas que hacen parte de las protestas contra el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). Foto: José Jácome

Las protestas lideradas por indígenas en Ecuador contra el gobierno del conservador Guillermo Lasso no presentan señales de terminar. El martes, luego de nueve días de movilizaciones, el país despertó con decenas de vehículos indígenas bloqueando las vías del transporte público en distintas carreteras del país, lo que obligó a la ciudadanía a caminar. Cada vez se observan más indígenas llegando a Quito para unirse a las manifestaciones, mientras desde el Palacio de Carondelet no se escuchan palabras que puedan calmar el estallido social.

Somos pueblo y tenemos que estar aquí hasta las últimas consecuencias”, dijo a la AFP Víctor Taday, un indígena de 50 años de la provincia de Chimborazo (sur) y que vive en Quito. Su deseo es que Lasso, un exbanquero de derecha, “se vaya”.

Desde la sede del Ejecutivo, que permanece rodeada con alambres en los balcones principales, Lasso dijo que los manifestantes “buscan el caos, quieren botar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo, a los más pobres”. Su postura firme ante las protestas, férrea ante la necesidad de dialogar con los indígenas, solo ha arrojado más gasolina al fuego, así como las declaraciones de su gabinete.

“La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, alertó este martes el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, quien advirtió que las Fuerzas Armadas “no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república”.

El gobierno insiste en que las protestas han sido infiltradas y manipuladas por criminales que “rechazan el diálogo” y resalta que estas manifestaciones se tratan de un “intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones”.

El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, se ha mostrado un poco más conciliador, asegurando en una entrevista con la Associated Press que los manifestantes “están en su derecho a la protesta, a la resistencia y hay que entender que esa movilización tiene que ser atendida mientras sea una movilización en paz”.

¿Por qué hay protestas indígenas en Ecuador? Estas son las claves:

¿Quién está detrás de las protestas? La huelga fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para el pasado 13 de junio. Van nueve días de manifestaciones ininterrumpidas. Gremios de trabajadores y estudiantes universitarios también se unieron a la protesta.

¿Qué quieren los manifestantes? La huelga surge en reclamo por el aumento de los precios de la gasolina (aumentó de US $1 a US 1,90 por galón) y exigiendo más presupuesto para la salud y la educación y la fijación de precios de los productos agrícolas, entre otras demandas como el compromiso a la no explotación minera de territorios indígenas y la fijación de una moratoria de un año para que las familias paguen sus deudas.

¿Cuál es el balance hasta ahora? Un muerto y decenas de heridos y detenidos. En una semana, las manifestaciones han dejado 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó a su vez 79 detenidos, 55 civiles heridos.

El gobierno respondió decretando el viernes pasado el estado de excepción por 30 días en las tres regiones más afectadas para “garantizar la defensa del país”. Estas son las provincias de Ibabura, Pichincha y Cotopaxi. El lunes fueron agregadas a la lista Tungurahua, Pastaza y Chimborazo. Para contener las manifestaciones, Lasso anunció algunos cambios:

El bono de desarrollo humano subirá de US $50 a US $55

Condonación de créditos vencidos de hasta US$ 3.000 en el Banco Estatal de Desarrollo

Promesa de duplicar el presupuesto de la educación intercultural para las comunidades indígenas

Créditos de hasta US$ 5.000 para agricultores al 1 % de interés y a 30 años de plazo

Sin embargo, Lasso no se ha referido al precio del combustible y las otras demandas puntuales de los manifestantes. Entre tanto, la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, podría verse obligada a suspender las exportaciones si las protestas continúan interrumpiendo la producción, dijo el director ejecutivo, Ítalo Cedeño.

“Si en algún momento nuestros tanques en Lago Agrio, Balao, Amazonas, Punta Gorda ya no tienen sino petróleo para nuestro consumo interno, habrá que posponer exportaciones obviamente”, aseveró Cedeño.

La empresa, según Bloomberg, decretó preventivamente fuerza mayor para protegerse en caso de no poder cumplir con los contratos. Hasta ahora, ha seguido exportando porque el mercado interno del país sigue abastecido, explicó Cedeño. Las reservas actuales de combustible durarán al menos cuatro o cinco días.

La producción de petróleo podría caer en más de la mitad a 130.000 barriles por día para fin de mes si las protestas continúan, dijo. Hasta ahora, las protestas solo han obligado a la empresa a reducir la producción en unos 29.000 barriles por día, puntualizó. Los manifestantes tienen como objetivo los principales campos de la compañía, que representa 80 % de la producción de petróleo del exmiembro de la Opep.

Con 81 de los 137 votos, el Legislativo -en el que el partido indígena Pachakutik es la segunda fuerza- aprobó una resolución en la que exige al gobierno una propuesta “seria, clara y honesta” de diálogo. Además, llamó a una mesa de trabajo a organismos como la ONU, la Cruz Roja, universidades y la Iglesia católica para proponer mecanismos de solución.

