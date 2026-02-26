Narcotraficante ecuatoriano Pipo acusa a Noboa de ordenar asesinato de Villavicencio

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante el Festival de Independencia de Guayaquil en octubre de 2025. Foto: AFP - MARCOS PIN

El capo ecuatoriano de la droga Wilmer Chavarría (Pipo), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó este miércoles ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenarlo.

Chavarría hizo estas declaraciones en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza (España), en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco ha asistido acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.

Según dijeron a EFE fuentes de la defensa de Pipo, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por Ecuador, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el ministerio público del país andino.

¿Por qué Pipo señala a Daniel Noboa de asesinato?

El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen lo ordenó el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Según el narco, encarcelado en España, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Suramérica e implicado en más de cuatrocientos asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es “engañar” a las autoridades de España para que estas accedan a extraditarle a Ecuador o a EE. UU.

Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer.

Chavarría también dijo que Reimberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar.

Añadió que la intención del ministro y de Noboa es “sacarle de circulación”, al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente “está jugando un papel importante”.

Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar hoy es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas y en que estas no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración hoy en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.

Hijas de Villavicencio dicen que Pipo busca “lavar la cara al correísmo”

Horas más tarde, las hijas de Fernando Villavicencio aseguraron que Chavarría busca evadir a la justicia y “lavarle la cara al correísmo” al acusar a Noboa de ordenar el asesinato.

“Busca lavarle la cara al correísmo, lavarle la cara a Los Lobos e intentar salvarse él mismo, pero están condenados, no hay a dónde correr realmente. Yo creo que las investigaciones han sido contundentes y las pruebas lo son también”, aseguró Amanda en una entrevista con EFE junto a su hermana Tamia.

Las hermanas Villavicencio afirman que esta declaración es parte de una estrategia de Los Lobos y del correísmo, que “están aliados”, para “ensuciar” la investigación que lleva la Fiscalía ecuatoriana.

Las hijas del también experiodista afirman que este caso es “la punta de un iceberg muy profundo que revela cómo el crimen organizado junto al correísmo se enquistó en las instituciones y no ha habido quién los saque”.

El crimen de Fernando Villavicencio

Recientemente, la Fiscalía de Ecuador imputó a Pipo como presunto participante en la planificación del asesinato, que, de acuerdo al Ministerio Público, tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios vinculados a tramas de corrupción que perseguía Villavicencio y al exministro correísta José Serrano.

Al candidato presidencial, conocido por sus denuncias de casos de corrupción contra el Gobierno de Correa y para desenmascarar a organizaciones criminales, lo acribillaron un grupo de siete sicarios colombianos el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en el norte de Quito.

Hasta el momento solo hay cinco condenados como autores materiales del asesinato, ya que asesinaron en la cárcel a la mayoría antes de que declarasen ante las autoridades.

Pipo fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa.

El detenido había vivido hasta ese momento entre Dubai y la Costa de Sol, desde donde manejaba su organización dedicada al narcotráfico, la minería ilegal de oro y las extorsiones, oculto tras siete identidades distintas y después de falsificar su muerte en Ecuador durante la pandemia y someterse a varias operaciones estéticas en el rostro para tratar de dificultar su identificación.

