"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró el presidente del Comité Noruego…

La jurista sudafricana Navi Pillay, de 85 años, ganó este viernes 9 de octubre el Premio Nobel de la Paz 2026. El Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que la reconoce por promover la paz y el derecho internacional, y por su papel decisivo para que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio lleguen a los tribunales.

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Navi Pillay, Nobel de Paz 2026: la jueza que cuestionó a Uribe y a Santos en Colombia

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró el presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

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Según el comité, Pillay ha obligado a Estados y líderes a rendir cuentas y les ha devuelto la esperanza a las víctimas de la violencia. En Colombia, su nombre no es desconocido. Como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, Pillay visitó el país en dos momentos críticos y cuestionó de frente a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Su primera visita oficial fue en octubre de 2008, apenas un mes después de asumir su puesto como Alta Comisionada. El viaje coincidió con el estallido del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como los “falsos positivos”, que involucró el asesinato de al menos 6.402 personas por parte de la fuerza pública entre 2002 y 2008.

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Durante seis días, Pillay se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, ministros, la rama judicial y la sociedad civil, en Bogotá y Arauca, y celebró la decisión del mandatario de destituir a tres generales y 24 oficiales por las ejecuciones extrajudiciales. También calificó esas salidas como “una señal esperanzadora de que tales atrocidades no serán toleradas”.

“Esto es un indicio esperanzador de que tales atrocidades no serán toleradas y de que el ejército está dejando de lado el ‘conteo de cadáveres’ como criterio de éxito en sus operaciones”, afirmó.

Más adelante, el Equipo Nizkor, una organización de derechos humanos, le reprochó a la Alta Comisionada haber celebrado la destitución de militares, pues ninguno de esos oficiales había sido investigado ni procesado, y la mayoría de los casos documentados seguía en la impunidad.

Pero dos años después de su primera visita, la relación con el uribismo se tensó luego de que se publicara un informe muy crítico, en plena polémica por las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que denunciaba la inseguridad y la estigmatización de los defensores de derechos humanos, incluso por parte de miembros del gobierno Uribe.

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Aunque la oficina de la Alta Comisionada reconoció que la seguridad general había mejorado con la política de seguridad democrática, el documento señaló que las interceptaciones ilegales, las detenciones arbitrarias y el robo de documentos eran obstáculos para su labor.

El choque más grande con el gobierno colombiano, sin embargo, vino más adelante con el expresidente Juan Manuel Santos. En abril de 2013, desde Ginebra, Pillay pidió eliminar la reforma al fuero penal militar, que ampliaba el alcance para juzgar a miembros de la fuerza pública, si el Gobierno realmente quería justicia para las víctimas y una paz duradera. El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, respondió que sus apreciaciones desinformaban y las calificó de “subjetivas y desconsideradas”.

Tres meses después, Pillay volvió al país, del 16 al 19 de julio, con una agenda que incluía al presidente, a la Fiscalía y una visita a Santander de Quilichao, Cauca, para reunirse con indígenas, afrocolombianos y campesinos. Pero altos funcionarios acusaron a su oficina de excederse en su mandato días antes de su llegada, y el Gobierno anunció que evaluaba si renovarla.

Santos, según recogió Indepaz, dijo en su momento que “Colombia no necesita más a las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos”. La oficina, finalmente, se quedó en el país y la relación superó el impasse. En esa misma visita, Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, la declaró huésped de honor de la capital y le entregó las llaves de la ciudad en el Centro de Memoria.

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Hija de una familia tamil bajo el apartheid, Pillay abrió su propio bufete en 1967 porque nadie la contrataba, defendió a presos políticos como Nelson Mandela y, como jueza en el tribunal para Ruanda, logró que la violación fuera reconocida como acto de genocidio. Hoy es jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso contra Myanmar. Recibirá el premio el 10 de diciembre en Oslo, en el aniversario 125 del galardón.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó Pillay, tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz.

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