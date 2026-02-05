Niña de 10 años y su madre salen de custodia de ICE en Texas y vuelven a Minnesota

Fotografía de la cuenta de X @nunez_anna de Elizabeth Zuna Caisaguano, niña de 10 años detenida por agentes de ICE en Texas. Foto: Archivo Particular

Elizabeth Zuna Caisaguano, de 10 años, fue liberada tras pasar un mes bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Dilley, Texas, junto a su madre, mientras resolvían su caso de asilo pendiente. Ahora, se espera que ambas regresen a Minnesota con su familia.

Según informaron autoridades escolares a The Guardian, Elizabeth Zuna es una de los cientos de niños y niñas detenidos en ese centro.

Elizabeth y su madre están regresando actualmente a Minnesota, donde se reunirán con su padre y esposo.

Elizabeth cursa cuarto grado en el distrito escolar de Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis donde también reside Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por ICE y liberado hace una semana del centro de detención en Dilley, Texas, un caso que desató protestas y críticas contra el organismo federal por la retención de menores.

Elizabeth y su madre fueron detenidas por agentes federales el 6 de enero, convirtiéndose en la primera de cinco estudiantes del distrito de Columbia Heights arrestados por ICE durante la ofensiva contra la inmigración impulsada por la administración Trump en la región, según líderes escolares. La familia, originaria de Ecuador, mantiene un caso de asilo activo.

Durante el tiempo que estuvo detenida, las preocupaciones por su salud crecieron ya que funcionarios federales confirmaron un brote de sarampión en Dilley, el lugar donde estaba detenida.

Los agentes de ICE las abordaron a ambas cuando la madre de la menor la llevaba al colegio. En el momento de la detención la niña pidió llamar a su padre, actuando como intérprete para su familia y diciéndole a su papá que los oficiales la dejarían en la escuela, según The Guardian.

El padre relata que corrió a la escuela para encontrarse con su hija, pero fue en vano. Cuando llegó, ambas ya habían sido trasladadas a un centro de detención inicial y, antes de que terminara el día, fueron enviadas en avión a Texas, donde permanecieron recluidas.

El caso de Elizabeth fue asignado al juez federal Fred Biery, quien previamente ordenó la liberación de Liam. El magistrado argumentó que el expediente del menor “surge de una persecución gubernamental mal planificada e ineficientemente ejecutada, enfocada en cuotas diarias de deportaciones, aun a costa de traumatizar a los niños”, según The Guardian.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió la detención de la niña en un comunicado, explicando que tras el arresto de la madre de Elizabeth, “los agentes le permitieron realizar llamadas para dejar al menor al cuidado de una persona de su elección”. Según el Departamento, “al no encontrar un adulto de confianza para la niña, los oficiales mantuvieron unida a la familia por el bienestar de la menor”.

Adicionalmente el DHS afirmó que la madre de la niña tenía una “orden final de expulsión” señalando que un juez había negado el asilo, pero la familia presentó una apelación dentro del plazo establecido, la cual aún está pendiente, lo que significa que no existe dicha orden.

Entre enero y octubre de 2025, ICE ingresó a al menos 3.800 menores (incluyendo 20 bebés) en centros de detención familiar, con más de 1.300 retenidos por 20 días o más, excediendo límites judiciales, según Euronews.

