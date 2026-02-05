Sentencian a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Donald Trump

Un vehículo policial pasa frente al tribunal federal de Fort Pierce durante la audiencia de sentencia de Ryan Routh en Florida. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El miércoles 4 de febrero de 2026, un tribunal federal de Florida impuso cadena perpetua a Ryan Wesley Routh, el hombre de 59 años que intentó asesinar al presidente Donald Trump en septiembre de 2024, cuando este jugaba golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach

Un agente del Servicio Secreto detectó al sospechoso oculto entre arbustos, armado con un rifle AK-47 y listo para atentar contra la vida del entonces candidato republicano.

La jueza Aileen Cannon, designada por Donald Trump en 2020, presidió el caso sin titubear y dictó cadena perpetua al procesado, quien optó por defenderse a sí mismo en el juicio y enfrentaba cinco cargos graves, incluido el intento de asesinato de un candidato presidencial, según El Mundo.

“Los crímenes de Routh justifican, sin duda, una cadena perpetua, ya que durante meses planeó el asesinato de un importante candidato presidencial”, declararon los fiscales en un documento judicial el mes pasado. Routh

“Demostró la voluntad de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y, desde entonces, no ha mostrado ni arrepentimiento ni remordimiento hacia sus víctimas", añadieron.

Las investigations dieron con una carta que demostraba las intenciones del sentenciado, donde este deba instrucciones para terminar el trabajo que el no pudo. “Hice todo lo que pude y puse todo mi empeño. Ahora les toca a ustedes terminar el trabajo; y ofreceré USD 150.000 dólares”, señaló Routh en la carta.

Además, durante la lectura de la sentencia, el condenado mostró una actitud desafiante: insultó a la jueza calificándola de “cáscara vacía de estadounidense”, arengó sobre su indignación por las guerras en Ucrania y Gaza, hasta que fue silenciado por la magistrada.

Además de la cadena perpetua, Routh recibió penas concurrentes adicionales: 84 meses por portar un arma de fuego en un crimen violento, 240 meses por agredir a un agente federal, 18 meses por poseer un arma como delincuente convicto y 60 meses por tener un arma con número de serie eliminado, según CNN.

Routh recibió la sentencia de la jueza en la misma sala de Fort Pierce, Florida, donde en septiembre intentó suicidarse tras ser declarado culpable, al tratar de clavarse un bolígrafo en el cuello, acción frustrada por los agentes de seguridad.

¿Cómo fue el atentado?

Ryan Routh, empleado de una compañía constructora, se posicionó en el hoyo seis del Trump International Golf Club en West Palm Beach, donde Donald Trump, entonces candidato republicano, jugaba junto a su amigo Steve Witkoff.

Un agente del Servicio Secreto, que inspeccionaba el perímetro previo a la llegada de Trump, avistó el rostro semiescondido del sospechoso y el cañón de un rifle asomando por la cerca metálica que delimitaba el terreno; abrió fuego repetidamente, se cubrió tras un árbol y solicitó refuerzos para capturarlo.

El tirador logró huir inicialmente, pero fue detenido poco después por el Servicio Secreto gracias a un ciudadano que lo vio abandonar el lugar en un vehículo, fotografió la matrícula y alertó a las autoridades.

