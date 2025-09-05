ONU tras ataque de EE. UU. cerca de Venezuela: “No se debe matar por consumir o traficar drogas”

El buque de guerra USS Lake Erie (CG 70) de la Armada de Estados Unidos atracó en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el 29 de agosto de 2025. Foto: AFP - MAURICIO VALENZUELA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. Ese pronunciamiento se escuchó después del ataque lanzado esta semana por parte de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que surcaba el mar Caribe.

En esa acción militar, Estados Unidos dijo haber matado a 11 “narcoterroristas”. La portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato: “En cuanto a los delitos relacionados con eso, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas”.

El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado que esto solo es el inicio de una campaña contra los carteles, que, según Washington, están controlados por el Gobierno de Venezuela.

La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos: “Para ser claros, el uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida”. Si hay muertes en una operación para aplicar la ley, se deben investigar de forma independiente, rápida y transparente, sostuvo Shamdasani.

Le recomendamos: Dos cazas venezolanos volaron sobre los barcos estadounidenses en el Caribe

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela antes de las declaraciones de la ONU

Este año, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, inició una ofensiva contra diversos grupos criminales, algunos de los cuales fueron catalogados como terroristas. Tal es el caso del Cartel de los Soles, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió en julio como “un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y altos funcionarios venezolanos del régimen”, aunque algunos informes han detallado que no funciona de manera jerárquica y que se trataría de un entramado de redes criminales.

La declaración del país norteamericano agregó que ese grupo, que ha sido catalogado bajo esa misma línea por varios gobiernos latinoamericanos, “brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, en particular el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros explicó que “el Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera que se originó en Venezuela y está involucrada en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, y el lavado de dinero, entre otras actividades delictivas”.

Después de la categorización de esas agrupaciones criminales, además de que Washington elevó la recompensa por Maduro a US$ 50 millones, se conoció el despliegue militar de Estados Unidos por las aguas del mar Caribe y, con ello, el aumento de tensiones con Caracas. Apenas el jueves, poco después del ataque a la embarcación, dos cazas venezolanos volaron sobre un barco estadounidense. Frente a ello, Washington enviará 10 aviones de combate a una base aérea en Puerto Rico, donde ya se están haciendo entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo.

Aquella lucha contra lo que la administración de Trump llamó “terrorismo” ha sido criticada por Maduro, quien aseguró, a nivel general, que se enfocará en “la defensa de la soberanía”.

Le podría interesar: Mercenarios colombianos en Sudán: el negocio global de la seguridad privada

“Hemos hecho un gran llamado [...] a la unión nacional de todos los venezolanos y venezolanas para garantizar la paz con soberanía, con integridad territorial, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del nuestro en particular”, declaró el líder chavista en agosto, cuando pidió apoyo a “todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales” de América Latina, el Caribe, entre otros.

Además, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, aseguró que Estados Unidos cometió asesinatos extrajudiciales y sumarios en el mar. El funcionario afirmó que Washington persigue un cambio de régimen en Venezuela: “No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com