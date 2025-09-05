No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América

ONU tras ataque de EE. UU. cerca de Venezuela: “No se debe matar por consumir o traficar drogas”

Una portavoz de las Naciones Unidas aseguró que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad. Recordó, además, que el uso de la fuerza se debe implementar como “último recurso” solamente contra una “amenaza inminente para la vida”.

Agencia EFE y Redacción Mundo
05 de septiembre de 2025 - 05:17 p. m.
El buque de guerra USS Lake Erie (CG 70) de la Armada de Estados Unidos atracó en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el 29 de agosto de 2025.
El buque de guerra USS Lake Erie (CG 70) de la Armada de Estados Unidos atracó en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el 29 de agosto de 2025.
Foto: AFP - MAURICIO VALENZUELA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. Ese pronunciamiento se escuchó después del ataque lanzado esta semana por parte de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que surcaba el mar Caribe.

En esa acción militar, Estados Unidos dijo haber matado a 11 “narcoterroristas”. La portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato: “En cuanto a los delitos relacionados con eso, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas”.

Vínculos relacionados

Mercenarios colombianos en Sudán: el negocio global de la seguridad privada
EE. UU. responde con 10 aviones de combate a la maniobra aérea de Venezuela en el Caribe
Putin sobre el envío de tropas extranjeras a Ucrania: “Serán un objetivo legítimo”
Visa canadiense para colombianos: cómo sacarla, precio y requisitos para ir al Mundial

El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado que esto solo es el inicio de una campaña contra los carteles, que, según Washington, están controlados por el Gobierno de Venezuela.

La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos: “Para ser claros, el uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida”. Si hay muertes en una operación para aplicar la ley, se deben investigar de forma independiente, rápida y transparente, sostuvo Shamdasani.

Le recomendamos: Dos cazas venezolanos volaron sobre los barcos estadounidenses en el Caribe

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela antes de las declaraciones de la ONU

Este año, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, inició una ofensiva contra diversos grupos criminales, algunos de los cuales fueron catalogados como terroristas. Tal es el caso del Cartel de los Soles, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió en julio como “un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y altos funcionarios venezolanos del régimen”, aunque algunos informes han detallado que no funciona de manera jerárquica y que se trataría de un entramado de redes criminales.

La declaración del país norteamericano agregó que ese grupo, que ha sido catalogado bajo esa misma línea por varios gobiernos latinoamericanos, “brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, en particular el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros explicó que “el Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera que se originó en Venezuela y está involucrada en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, y el lavado de dinero, entre otras actividades delictivas”.

Después de la categorización de esas agrupaciones criminales, además de que Washington elevó la recompensa por Maduro a US$ 50 millones, se conoció el despliegue militar de Estados Unidos por las aguas del mar Caribe y, con ello, el aumento de tensiones con Caracas. Apenas el jueves, poco después del ataque a la embarcación, dos cazas venezolanos volaron sobre un barco estadounidense. Frente a ello, Washington enviará 10 aviones de combate a una base aérea en Puerto Rico, donde ya se están haciendo entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo.

Aquella lucha contra lo que la administración de Trump llamó “terrorismo” ha sido criticada por Maduro, quien aseguró, a nivel general, que se enfocará en “la defensa de la soberanía”.

Le podría interesar: Mercenarios colombianos en Sudán: el negocio global de la seguridad privada

“Hemos hecho un gran llamado [...] a la unión nacional de todos los venezolanos y venezolanas para garantizar la paz con soberanía, con integridad territorial, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del nuestro en particular”, declaró el líder chavista en agosto, cuando pidió apoyo a “todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales” de América Latina, el Caribe, entre otros.

Además, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, aseguró que Estados Unidos cometió asesinatos extrajudiciales y sumarios en el mar. El funcionario afirmó que Washington persigue un cambio de régimen en Venezuela: “No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Agencia EFE

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El ,undo hoy

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Estados Unidos

Venezuela

Donald Trump

Nicolás Maduro

Tren de Aragua

ONU

Narcotráfico

Puerto Rico

Diosdado Cabello

Cartel de los Soles

 

pedrito opinador(59003)Hace 26 minutos
Saben a cuantas familia "mata" destruyen las drogas, ahi si, por la codicia de algunos y de gobernantes narcotraficantes. Matan las juventudes matan los sueños. Eso debe parar. No se mata por consumir droga, se hace justicia para los que trafican drogas. ¿A cuantos han matado los terrorista en Coñombia?, esos amigos de petro. Es justicia. No mas
Martha Delgado(90800)Hace 33 minutos
Los mataron como si fueran hormigas. Es indignante.
  • pedrito opinador(59003)Hace 25 minutos
    Y los que murieron en Cali por una bomba de la far ¿que?
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 34 minutos
si vamos a asesinar a traficantes y consumidores de droga, nos vamos a quedar en Colombia sin gente que salga a gritar fuera petro, sin la comediante descarate, en mexico sin el pri, en estados unidos sin el jet set de gringolandia.
Potter 3838(79omw)Hace 38 minutos
Petrosky tenia razon, fue un asesinato del gobierno nazi de Trump.
JJ11072022(4437)Hace 43 minutos
Pero que se puede esperar de los gringos que apoyan a los Israelitas en el genocidio de Palestina.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar