“Tienes que tener dignidad”: diputado chavista Jesús Faría encaró a Petro en México

El encuentro reúne hasta el 10 de octubre a 260 delegados de 39 países, en representación de 101 partidos y organizaciones, y tiene como eje el legado de Fidel Castro en el centenario de su nacimiento.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús Faría interrumpió a gritos al expresidente colombiano Gustavo Petro cuando este participaba de la inauguración del Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, que organiza el Partido del Trabajo (PT), en Ciudad de México.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El detonante fue una frase de Petro: que el gobierno venezolano le entregó el petróleo a Donald Trump como botín y que en la operación del 3 de enero que condujo a la captura de Nicolás Maduro "los únicos que se defendieron fueron los militares cubanos".

Petro añadió que cuando Trump se jacta en foros internacionales de haberse quedado con el petróleo venezolano, el estadounidense “dice la verdad”, y declaró, además, que los cubanos quedaron solos y que hubo 32 muertos que pelearon “hasta agotar la munición”.

Le puede interesar

“Diga la verdad, eso es mentira lo que está diciendo, tienes que tener dignidad”, le reclamó Faría delante del auditorio.

Este episodio en el Congreso del Partido del Trabajo en México: Jesús Faría, diputado del @PartidoPSUV, interrumpe al ex presidente @petrogustavo y le exige decir la verdad



👇 pic.twitter.com/eqhFSktsEE — Espinosa (@EspinosaRadio) October 9, 2026

Petro respondió que Trump efectivamente dijo eso e intentó seguir con su intervención. Sin embargo, el choque continuó. Cuando el expresidente colombiano dijo que hay que aprender de la historia sin vivir de la nostalgia, y que no puede haber un Hugo Chávez con un petróleo regalado, Faría volvió a gritar.

Los organizadores se acercaron para calmar los ánimos, y ya más tranquilo, el diputado le dijo a una cámara que Petro estaba regodeándose en la mentira.

Vea también: Nuevo choque entre Petro y Galán por marchas propalestina que terminaron en daños a iglesia

La discusión toca una herida abierta del chavismo. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y otros tres estados, que dejó un saldo oficial de 55 militares venezolanos y cubanos muertos. Varios analistas habían señalado que el primer anillo de seguridad de Maduro estaba compuesto principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca confirmaron.

Desde entonces, el petróleo venezolano volvió a fluir hacia el norte. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela fue el segundo mayor proveedor de crudo de Estados Unidos a mediados de mayo de 2026, y en abril produjo 1,23 millones de barriles diarios, la cifra más alta desde 2018.

La visita de Petro a México continuará este sábado, cuando presente la charla “Colombia ante el abismo” en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en el Foro Federico García Lorca, donde hablará del panorama colombiano tras la victoria de Abelardo de la Espriella. Ya había viajado a la capital mexicana a finales de agosto, en su primera salida del país tras dejar el poder el 7 de agosto.

Vea también: Gordo Lindo y más de 60 colombianos salieron de la lista Clinton: Petro no fue excluido

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com