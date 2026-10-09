Nuevo choque entre Petro y Galán por marchas propalestina que terminaron en daños a iglesia

El ataque motivó a Israel para iniciar su asedio contra la Franja de Gaza, una ofensiva calificada por varios países…

Como lo contamos en El Espectador , hace tres años, el 7 de octubre de 2023, el grupo palestino Hamás lanzó un ataque terrorista coordinado contra el sur de Israel. Mató a 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos varios niños. El hecho fue condenado por numerosos gobiernos y calificado como un atentado contra la población israelí y judía, y marcó un punto de quiebre en el conflicto entre israelíes y palestinos.

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El ataque motivó a Israel para iniciar su asedio contra la Franja de Gaza, una ofensiva calificada por varios países y expertos de la ONU como un genocidio. Más de 73.000 personas han muerto, según el Ministerio de Salud gazatí. La respuesta israelí se extendió rápidamente por el territorio y provocó una crisis humanitaria de enormes dimensiones, con desplazamientos masivos, destrucción de infraestructura y restricciones al acceso a alimentos, agua y atención médica.

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Es precisamente este último contexto el que motivó este jueves a estudiantes y simpatizantes con el pueblo palestino a salir a marchar desde la Universidad Nacional. La movilización también llegó a afectar a más de 140 mil usuarios de Transmilenio, quienes por algunas horas tuvieron que caminar para encontrar transporte.

Tras un recorrido por la calle 26, la movilización tomó un giro en la calle 45: participantes y uniformados de la UNDMO protagonizaron altercados que terminaron por intervenir la movilización.

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Andrés Camilo Rodríguez, excandidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, publicó videos en su cuenta de X, en lo que calificó como "un uso desmedido de la fuerza, policías sin identificación, agresiones a comisiones de verificación y omisión del diálogo".

Desde la ONG Temblores también pidieron esclarecer lo ocurrido. "La protesta se garantiza, no se reprime. @CarlosFGalan".

Estamos volviendo a los peores momentos de la represión policial.



En Bogotá Una movilización totalmente pacífica en favor de Palestina hoy es reprimida por @CarlosFGalan seguramente para complacer a @ABDELAESPRIELLA



Acciones de provocación, uso desmedido de la fuerza,… pic.twitter.com/XIK3Pv5F1r — Andres Camilo Rodriguez Castillo (@andrescamilo_rc) October 8, 2026

El nuevo choque entre Petro y Galán

Por estos videos, el expresidente Gustavo Petro publicó un duro mensaje contra el alcalde Carlos Fernando Galán. "Galán cómplice de un genocidio, que hubiera pensado Luis Carlos Galán".

En respuesta, el primer mandatario de Bogotá lo señaló de irresponsable y rechazó que lo llamara cómplice de un genocidio. "No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia? (…) Mi instrucción a la fuerza pública siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos, al equipo de gestores de diálogo y evitar ataques violentos", respondió.

A su par, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la intervención de la UNDMO se debió a que parte de la movilización lanzó objetos contundentes contra un lugar de culto, "poniendo en riesgo la vida e integridad de quienes estaban adentro, así como de los gestores de diálogo que venían acompañando la marcha".

Quintero agregó que incluso una de las gestoras de diálogo resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. "Es ante la ocurrencia de estos hechos de violencia y conforme a los protocolos y normatividad vigente que se levantaron los canales de diálogo y se solicitó la intervención disuasiva de Policía. En esta administración más del 95% de manifestaciones ha tenido un desarrollo pacífico", sentenció.

El lugar de culto pertenece a un concejal

La iglesia de culto mencionada por la administración distrital es la iglesia cristiana Dios Está Formando un Pueblo del pastor y concejal de Bogotá, Marco Acosta.

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A través de un video, se ve la fachada con marcas de pintura, grafitis y vidrios rotos. "Esta es nuestra iglesia, un lugar de oración, esperanza, servicio y encuentro con Dios. Es inaceptable que un espacio de fe sea atacado en medio de una manifestación. Ninguna causa, ninguna ideología y ninguna protesta justifican la violencia", rechazó Acosta.

Hoy volvieron a romper los vidrios de nuestra iglesia. Volvieron a atacar un lugar de oración. Y lo hicieron por algo tan sencillo como exhibir una Estrella de David.



Esto no puede convertirse en algo normal en Colombia.



Una iglesia debe ser un lugar de paz, no un objetivo de… pic.twitter.com/RbLSucciwp — Marco Acosta Rico (@MarcoAcostaR) October 8, 2026

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