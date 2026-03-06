Pokémon rechaza el uso de sus imágenes con fines políticos por parte de la Casa Blanca

PokéPark KANTO es un área de Entrenadores llena de Pokémon. Foto: Archivo Particular: The Pokemón Company

La Compañía Pokémon Internacional rechazó enfáticamente el uso indebido de sus imágenes por parte de la Casa Blanca, que incluyó una versión miniaturizada del icónico Pikachu en un meme difundido en redes sociales con el eslogan “Make America Great Again”.

“No estuvimos involucrados en su creación ni distribución, y no se concedió ningún permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”, dijo la portavoz de Pokémon, Sravanthi Dev. “Nuestra misión es unir al mundo, y esa misión no está afiliada a ningún punto de vista político ni a ninguna agenda”.

La empresa Pokémon ha criticado públicamente a la administración de Donald Trump por utilizar sus imágenes en campañas que promueven políticas migratorias de deportación masiva.

La conocida marca Pokémon, famosa por sus juegos y películas animadas de fantasía, ya había rechazado previamente una publicación de la Casa Blanca que tergiversaba su eslogan “Gotta Catch ’Em All” (Hay que capturarlos a todos) en un video de arrestos masivos por parte de la Patrulla Fronteriza y agentes de inmigración de EE. UU.

La empresa no precisó si planea demandar al gobierno por el uso indebido de su imagen, pero afirmó categóricamente que no participó en la creación de dichos contenidos.

Esta no es la primera vez que una compañía de renombre le pide a la administración de Trump no usar su música o imagen. Previamente, artistas como Céline Dion (por “My Heart Will Go On”), Sabrina Carpenter (“Juno”), Beyoncé (“Freedom”) y Olivia Rodrigo (“All-American Bitch”) han condenado o enviado cartas de cese por el empleo no autorizado de sus canciones en propaganda política.

También la familia de Norman Rockwell y la editorial Kids Can Press protestaron contra el uso de sus ilustraciones en campañas nacionalistas del Departamento de Seguridad Nacional.

