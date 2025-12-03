¿Qué se sabe del joven que murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico?

Fotografía tomada de la cuenta de X @croniosv que muestra el momento en el que el joven de 19 años es atacado por una leona en Brasil. Foto: Archivo Particular

El joven de 19 años, Gerson de Melo Machado, murió el pasado 30 de noviembre tras ser atacado por una leona al adentrarse en su zona designada en el zoológico del Parque Arruda Câmara, en la ciudad brasileña de João Pessoa. Según sus familiares, el joven sufría de esquizofrenia.​

Machado fue enterrado en un ceremonial acompañado de sus familiares, amigos, consejeros y trabajadores sociales que habían trabajado con él en el pasado.​

Según El País, muchos de los consejeros que lo acompañaron aseguran que el joven nunca obtuvo un tratamiento constante, a pesar de estar constantemente internado a lo largo de su vida y de las constantes crisis que enfrentaba.

Durante su adolescencia registró múltiples detenciones por disturbios en la vía pública y pequeños hurtos, hechos relacionados con episodios de inestabilidad. Según varios especialistas que lo trataron, lo ocurrido en la jaula no respondió a un impulso momentáneo, sino que fue el resultado de un prolongado abandono tanto clínico como emocional.​

Su consejera titular, Verônica Oliveira, aseguró que la muerte de su paciente, pero más que todo la viralidad de esta, debería propiciar una reflexión frente a las desigualdades y faltas de protección que hay para los jóvenes que padecen de estos trastornos.

“Era mucho más que ese video del parque. Era un niño abandonado, enfermo, descuidado por todo el sistema, lo que ocurrió el domingo fue la última etapa de una tragedia anunciada”, aseguró Oliveira para BBC.​

La muerte de Gerson Machado fue grabada por distintos visitantes del parque, en estos se ve al joven trepándose en las estructuras del zoológico, hasta que se apoyó en un árbol y cayó en la zona donde fue atacado por la leona.

El joven era un apasionado de los leones y de la fauna salvaje, y desde pequeño soñaba con convertirse en domador en un safari. Su fascinación llegó a tal punto que en una ocasión intentó esconderse en el tren de aterrizaje de un avión con la intención de viajar a África para cumplir ese sueño, lo que provocó su detención por parte de las autoridades.

Las autoridades explicaron que el comportamiento de la leona respondió a un impulso natural y aclararon que no hubo negligencia del parque, ya que sus barreras estaban en conformidad con la regulación actual, según El País.

