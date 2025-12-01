Zelenski y Macron negocian con emisario de Trump antes de encuentro clave con Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron (D), recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (I), en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 1 de diciembre de 2025. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su par francés, Emmanuel Macron, conversaron este lunes con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, la víspera de una reunión entre el emisario estadounidense y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto con Rusia.

Estados Unidos presentó hace diez días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev, destinado a poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces se multiplicaron los contactos diplomáticos. El negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el domingo en Florida con Witkoff. Y ambos conversaron este lunes con Zelenski y Macron, la víspera de la reunión del estadounidense con Putin, según la presidencia francesa.

Los dirigentes ucraniano y francés también conversaron con el primer ministro británico, Keir Starmer, y sus homólogos de Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, así como con los líderes de la Unión Europea y la OTAN.

Los europeos se opondrán a una “paz dictada” a Ucrania, aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz.

El plan de Estados Unidos, considerado como muy favorable a Moscú, preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, el plan exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas, y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Estados Unidos enmendó luego este proyecto con los ucranianos y los europeos en Ginebra, antes de volver a trabajarlo bilateralmente con una delegación de Kiev el domingo en Florida, durante una reunión que ambas partes consideraron “productiva”.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, indicó que el contenido del texto enmendado sigue siendo una incógnita.

Los europeos esperan que la administración estadounidense, a la que ven complaciente con Putin, no sacrifique a Ucrania, considerada un baluarte frente a las ambiciones rusas en Europa.

Hace falta más trabajo

Pero tras las discusiones del domingo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que se requiere más trabajo. Kiev las calificó de “difíciles”.

“Quedan algunos puntos difíciles por resolver”, escribió el lunes en la red social X el presidente ucraniano.

Trump mostró optimismo y estimó que Rusia y Ucrania deseaban poner fin al conflicto, al tiempo que subrayó que Kiev no estaba en una posición de fuerza debido al escándalo de corrupción que sacude al gobierno ucraniano.

El viernes, Zelenski cesó a su influyente jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que investigadores de las unidades de anticorrupción registraran su domicilio.

Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzan en el este de Ucrania, y los ataques con drones y misiles en la retaguardia de la zona del frente, destinados especialmente a minar la moral de las poblaciones, no disminuyen.

En un mes, Rusia ha tomado 701 km2 a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), fuera de los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados por AFP.

Este lunes, las autoridades ucranianas anunciaron que tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con un misil ruso contra Dnipró.

En Francia, la esposa del mandatario ucraniano, Olena Zelenska, debe participar en un evento relacionado con la iniciativa “Bring kids back” (“Devuelvan a los niños”), de la cual es madrina.

Esta iniciativa “ha permitido devolver a cerca de 2.000 niños ucranianos arrancados de sus familias por Rusia”, indicó Barrot, quien recordó que “este atroz crimen de guerra le ha valido a Putin su orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional”.

