¿Quiénes son Luna Barreto y Manuela Bedoya, las colombianas detenidas en la flotilla a Gaza?

Este miércoles en la mañana, la misión de la Flotilla Global Sumud fue interceptada por el ejército israelí. Entre los barcos detenidos se encontraban Luna Barreto y Manuela Bedoya, dos jóvenes colombianas que integran la comisión colombiana del Movimiento Global a Palestina. Ambas fueron capturadas junto a sus compañeros mexicanos durante la operación israelí.

Luna Barreto y Manuela Bedoya fueron detenidas por Israel en la flotilla a Gaza.

Ambas integran la comisión colombiana del Movimiento Global a Palestina.

Luna es educadora social y Manuela es lideresa estudiantil en Cali.

Colombia rechazó la detención y exigió su liberación inmediata.

El Gobierno pidió solidaridad internacional para proteger a la flotilla.

Ambas jóvenes activistas buscaban llegar a Gaza para romper el bloqueo de ayuda humanitaria impuesto por Israel, en una misión que unía solidaridad internacional con la defensa de derechos fundamentales.

¿Quiénes son las activistas?

Por su parte, Manuela Bedoya es una estudiante y lideresa estudiantil de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, dedicada a la lucha por los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, representando una voz joven y comprometida con la justicia social.

Luna Barreto, educadora social y activista por la tierra y los derechos de las naciones indígenas, tiene 24 años y vive en el exilio en Jordania junto a su esposo palestino. Su labor se centra en usar el arte como terapia para apoyar a los niños y niñas palestinos que han resultado heridos por la guerra, un trabajo que aúna sensibilidad y resistencia cultural.

Ambas forman parte de la comisión colombiana del Movimiento Global a Palestina, cuyo propósito es denunciar y confrontar el bloqueo que afecta a Gaza y llevar ayuda humanitaria de manera directa, en un esfuerzo internacional que ha reunido a activistas de diversos países.

En un video grabado por Luna Barreto, se puede observar cómo Israel intercepta los barcos de la misión. La joven asegura que estaban siendo rodeadas por embarcaciones militares israelíes durante la operación.

ALERTA MÁXIMA 🚨‼️



La flotilla está siendo asediada por navíos militares sionistas en este instante.



Mensaje en tiempo real de nuestra compañera Luna🇨🇴, desde el barco HIO ⛵️🇵🇸#Palestina #GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/NgQUN8zAt2 — Global Movement To Gaza Colombia (@GMTGCol) October 1, 2025

Respuesta del gobierno Colombiano

La detención de las activistas fue rechazada con firmeza por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta en X. “Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que participaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, afirmó el mandatario.

También aseguró que esto era “un nuevo crimen internacional de Netanyahu”.

Por su parte, la Cancillería colombiana emitió un comunicado denunciando este acto como un “secuestro” contra las connacionales, calificándolo de violación al derecho internacional.

“El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como de todos los demás integrantes de la Flotilla. Además, pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de manera conjunta para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales”, señala el comunicado oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también reiteró su apoyo al pueblo palestino y reafirmó el compromiso de Colombia con el respeto al derecho internacional y la justicia global, haciendo un llamado a la solidaridad internacional para condenar este tipo de acciones.

