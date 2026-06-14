Ranking de presidentes, limbo en Perú y el veto a Petro: el resumen de la semana

Keiko Fujimori expresa "serenidad y mucha gratitud" por liderar la segunda vuelta en Perú. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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Si se desconectó de la actualidad en los últimos días, le traemos el balance de los hechos que sacudieron la agenda internacional.

Sigue la agonía electoral en Perú

Una semana después de acudir a las urnas, Perú permanece sumido en un limbo institucional debido a un empate técnico milimétrico que obligará a las autoridades a demorar el resultado oficial incluso hasta finales de mes.

Aunque el procesamiento de las actas rurales del “Perú profundo” le dio una ventaja transitoria al izquierdista Roberto Sánchez a inicios de semana, la derechista Keiko Fujimori retomó la delantera con el 50 % de los votos, frente al 49,99 % de su rival, impulsada por el escrutinio rezagado en Estados Unidos y Japón.

Con una diferencia de apenas unos cientos de sufragios al 98,21 % del escrutinio, el desenlace final quedó en manos de los Jurados Electorales Especiales, encargados de revisar de forma manual un bolsón de 480.000 votos impugnados y observados que los personeros de ambas campañas defienden como una auténtica trinchera jurídica.

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La otra cara del Mundial: gases, disturbios y reclamos empañan el debut de México

Mientras los reflectores apuntaban al triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica, las inmediaciones del Estadio Azteca, renombrado temporalmente como Estadio Ciudad de México por exigencias de la FIFA, se transformaron en un escenario de violentos disturbios durante la inauguración de la Copa del Mundo.

Alrededor de 200 manifestantes del “bloque negro”, colectivos de madres buscadoras y jueces destituidos rompieron el cerco policial de la “última milla” con piedras y material inflamable al grito de “¡México, campeón en desaparición!”, desatando choques masivos que obligaron al uso de gases lacrimógenos y arremetidas de la policía a caballo.

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La popularidad presidencial de la región: Bukele arrasa y Petro queda en la cola

El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, cerró la semana consolidando su liderazgo absoluto en América Latina al alcanzar un 69,1 % de aprobación ciudadana en el más reciente sondeo de la firma CB Global Data, seguido de cerca por la mexicana Claudia Sheinbaum con un 65,5 %.

En la otra cara de la moneda, el presidente colombiano, Gustavo Petro, entró en el incómodo grupo de los seis líderes peor calificados de la región, ubicándose en la mitad inferior de la tabla con una desaprobación del 61 % y apenas un 36,5 % de favorabilidad a menos de dos meses de terminar su mandato en la Casa Nariño.

La última sección del ranking continental la ocupan el mandatario interino de Perú, José María Balcázar (18,2 %), y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (29,5 %).

Trump frustró el encuentro de Petro con el alcalde de Nueva York

Una seria fricción diplomática marcó la agenda del presidente Gustavo Petro en Nueva York luego de que el gobierno de Donald Trump bloqueara un conversatorio sobre proyectos de izquierda que el mandatario colombiano planeaba realizar junto al alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani.

El Departamento de Estado notificó con discreción que dicho evento violaría las restricciones del visado temporal de Petro, quien permanece en las listas de sancionados de EE. UU. tras sus críticas a Israel.

Ante la cancelación del itinerario, Petro calificó la medida de “poco democrática” en sus redes sociales, desatando una fuerte controversia en el cierre de su gira internacional ante las Naciones Unidas.

Además, Trump, utilizó su red Truth Social para ratificar su espaldarazo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, sacudiendo las elecciones en Colombia de nuevo. El mandatario republicano calificó las elecciones colombianas como “cruciales” para el futuro de la relación bilateral y tildó al aspirante de ser un líder “fuerte, inteligente y tenaz” capaz de combatir el narcotráfico y restaurar el orden público.

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