Resultados elecciones Brasil 2026 en vivo: ¿gana Lula o Flávio Bolsonaro?

Las urnas ya cerraron en Brasil y el conteo arrancó con Flávio Bolsonaro adelante. Con el 10 % de las mesas escrutadas, el senador ultraderechista suma el 50,96 % de los votos (5,9 millones) frente al 40,78 % (4,7 millones) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, conviene leer esas cifras con cautela: los primeros boletines llegan del sur, bastión bolsonarista, y de los centros urbanos más ricos y mejor conectados, mientras que el nordeste, la región natal de Lula y su principal…

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Las urnas ya cerraron en Brasil y el conteo arrancó con Flávio Bolsonaro adelante. Con el 10 % de las mesas escrutadas, el senador ultraderechista suma el 50,96 % de los votos (5,9 millones) frente al 40,78 % (4,7 millones) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, conviene leer esas cifras con cautela: los primeros boletines llegan del sur, bastión bolsonarista, y de los centros urbanos más ricos y mejor conectados, mientras que el nordeste, la región natal de Lula y su principal reserva de votos, todavía no supera el 10 % escrutado en la mayoría de sus estados.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo en la que él mismo ha planteado como una disputa entre "la democracia o la barbarie". Al frente tiene al hijo mayor de Jair Bolsonaro, el expresidente que cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado tras perder en 2022, y a quien Flávio ha prometido sacar de la cárcel si llega al poder. Las encuestas los mostraban prácticamente empatados.

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Además del presidente, los cerca de 159 millones de electores eligen gobernadores, dos tercios del Senado, los 513 diputados federales y las asambleas estatales, en una jornada que transcurrió sin incidentes graves, pero que cerró con una sombra: la Policía Federal abrió una investigación por una presunta injerencia de Estados Unidos en el proceso.

Si ningún candidato logra el 50 % más uno de los votos válidos, Brasil irá a una segunda vuelta el 25 de octubre.

En la primera vuelta de 2022, Jair Bolsonaro también arrancó adelante, pero nunca pasó de seis puntos y Lula lo superó hacia el 70 % del conteo. Esta vez, Flávio llegó a más de diez puntos de diferencia con el 25 % escrutado, y con el 35 % sigue por encima del 50 % frente al 41 % de Lula, que necesita un nordeste contundente para darle la vuelta.

Con el 10 % escrutado, Flávio Bolsonaro supera a Lula por diez puntos (50,96 % frente a 40,78 %). La ventaja se explica en buena parte por el orden del conteo: en Paraná ya va el 28,52 % de las urnas, mientras la mayoría de estados del nordeste, bastión de Lula, sigue por debajo del 10 %.

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