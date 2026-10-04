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Resultados elecciones Brasil 2026 en vivo: ¿gana Lula o Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro se fue adelante en los primeros boletines del Tribunal Superior Electoral gracias a los votos del sur. Lula cuenta con el nordeste, cuyos resultados apenas empiezan a verse.

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Redacción Mundo
AME2897. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/10/2026.- Captura tomada del sitio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de los primeros resultados oficiales donde el senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,17 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 42,18 %, con el 1,23 % del censo escrutado. EFE/ TSE /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Captura tomada del sitio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de los primeros resultados oficiales donde el senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,17 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 42,18 %, con el 1,23 % del censo escrutado.
Foto: EFE - TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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Las urnas ya cerraron en Brasil y el conteo arrancó con Flávio Bolsonaro adelante. Con el 10 % de las mesas escrutadas, el senador ultraderechista suma el 50,96 % de los votos (5,9 millones) frente al 40,78 % (4,7 millones) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, conviene leer esas cifras con cautela: los primeros boletines llegan del sur, bastión bolsonarista, y de los centros urbanos más ricos y mejor conectados, mientras que el nordeste, la región natal de Lula y su principal reserva de votos, todavía no supera el 10 % escrutado en la mayoría de sus estados.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo en la que él mismo ha planteado como una disputa entre "la democracia o la barbarie". Al frente tiene al hijo mayor de Jair Bolsonaro, el expresidente que cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado tras perder en 2022, y a quien Flávio ha prometido sacar de la cárcel si llega al poder. Las encuestas los mostraban prácticamente empatados.

Además del presidente, los cerca de 159 millones de electores eligen gobernadores, dos tercios del Senado, los 513 diputados federales y las asambleas estatales, en una jornada que transcurrió sin incidentes graves, pero que cerró con una sombra: la Policía Federal abrió una investigación por una presunta injerencia de Estados Unidos en el proceso.

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Si ningún candidato logra el 50 % más uno de los votos válidos, Brasil irá a una segunda vuelta el 25 de octubre.

Actualización clave 04 de octubre de 2026 – 04:57 p. m.

Flávio Bolsonaro duplica la ventaja que tuvo su padre en 2022

En la primera vuelta de 2022, Jair Bolsonaro también arrancó adelante, pero nunca pasó de seis puntos y Lula lo superó hacia el 70 % del conteo. Esta vez, Flávio llegó a más de diez puntos de diferencia con el 25 % escrutado, y con el 35 % sigue por encima del 50 % frente al 41 % de Lula, que necesita un nordeste contundente para darle la vuelta.

04 de octubre de 2026 – 04:20 p. m.

Flávio Bolsonaro sale con la ventaja

Con el 10 % escrutado, Flávio Bolsonaro supera a Lula por diez puntos (50,96 % frente a 40,78 %). La ventaja se explica en buena parte por el orden del conteo: en Paraná ya va el 28,52 % de las urnas, mientras la mayoría de estados del nordeste, bastión de Lula, sigue por debajo del 10 %.

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