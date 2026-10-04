La contienda también tiene implicaciones de gran alcance para los planes de dominio de Washington en la región, ya que se enfrentan un gobernante de izquierda que le…

Los brasileños acuden a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente en unas elecciones muy reñidas que constituyen la mayor prueba hasta la fecha para la derecha en ascenso en América Latina.

Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de izquierda, y Flávio Bolsonaro, el candidato de derecha, se enfrentan en una contienda que podría definir el futuro de América Latina.

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Brasil celebra unas elecciones clave para las Américas: lo que hay que saber

La contienda también tiene implicaciones de gran alcance para los planes de dominio de Washington en la región, ya que se enfrentan un gobernante de izquierda que le ha plantado la cara en repetidas ocasiones a Donald Trump y un aliado de derecha alineado con el líder estadounidense en temas como el crimen organizado y la “ideología progre”.

Los votantes decidirán si le otorgan otro mandato al presidente Luiz Inácio Lula da Silva o si eligen a Flávio Bolsonaro, senador e hijo de un expresidente de derecha que actualmente cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por intentar un golpe de Estado.

La preocupación de que Trump pueda intentar influir en las elecciones es cada vez mayor. Un enorme escándalo de corrupción que involucra a gran parte de la élite judicial y política, incluido el propio Bolsonaro, también ha frenado el entusiasmo de los votantes.

Los dos candidatos principales ofrecen visiones diametralmente opuestas sobre el futuro de la democracia más grande de América Latina, incluyendo temas como otorgar a Estados Unidos acceso preferencial a minerales de tierras raras, proteger la selva amazónica de la destrucción y aflojar los vínculos con China.

Los brasileños también buscan respuestas sobre cómo cada candidato planea abordar una variedad de desafíos que enfrenta su país, incluyendo la creciente preocupación por el crimen organizado y la asequibilidad.

En medio de una crisis de confianza en el Supremo Tribunal de Brasil, muchos también esperan con ansias una reforma judicial.

Sin embargo, tanto Lula como Bolsonaro han tenido dificultades para motivar a los votantes, y muchos rechazan a ambos. Si ninguno de los dos obtiene al menos el 50 % de los votos, como sugieren las encuestas, se celebraría una segunda vuelta el 25 de octubre.

¿Quiénes son los candidatos?

La contienda presidencial resulta familiar, ya que una vez más enfrenta a Lula contra un Bolsonaro. Sin embargo, esta vez se enfrentará al hijo mayor del expresidente de derecha a quien derrotó en 2022.

Lula, de 80 años, ha presentado su candidatura como un voto a favor de la democracia y como la única forma de impedir el regreso de la familia Bolsonaro al poder. Poco más de un año después de que Jair Bolsonaro fuera condenado por orquestar un vasto complot golpista, el discurso de Lula ha atraído a muchos brasileños preocupados por nuevos ataques a la democracia de su país.

También se ha presentado como un defensor de la soberanía, plantándole cara a Trump cuando este intentó, mediante aranceles y sanciones, ayudar a Jair Bolsonaro —un aliado político— a evitar la cárcel.

Sin embargo, Lula, un pilar de la política brasileña que ahora busca su cuarto mandato no consecutivo, también ha tenido dificultades para entusiasmar a muchos votantes ávidos de cambio político y económico.

Con el objetivo de aprovechar el entusiasmo de los votantes de derecha, Bolsonaro, de 45 años, ha prometido continuar con el legado político de su padre. Al mismo tiempo, está tratando de atraer a las mujeres y a los votantes independientes presentándose como un sucesor más moderado.

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El impulso de Bolsonaro en las encuestas se ha estancado tras revelarse que está bajo investigación por corrupción, después de haber recaudado millones de dólares para una película biográfica sobre su padre de un banquero caído en desgracia que se encuentra en el centro de un escándalo de fraude de miles de millones de dólares.

Otros 11 candidatos también participan en la contienda presidencial, pero todos obtienen un apoyo de un solo dígito, aunque podrían ayudar a reunir los votos suficientes para forzar una segunda vuelta.

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva vota este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo (Brasil). Foto: EFE - SEBASTIÃO MOREIRA

¿Qué propone Lula?

Durante el mandato de Lula, la economía de Brasil se ha mantenido prácticamente ilesa de los aranceles estadounidenses, mientras que el desempleo ha caído a niveles históricamente bajos. Sin embargo, el aumento de los precios de los alimentos y la creciente deuda de los hogares han lastrado sus índices de aprobación.

Con el objetivo de proteger su escasa ventaja en las encuestas, Lula ha realizado grandes inversiones en programas de asistencia social y ha otorgado subsidios temporales al combustible a fin de aliviar el impacto del aumento de los precios derivado de la guerra en Irán.

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También amplió un programa de alivio de la deuda, en virtud del cual el gobierno comprará miles de millones en préstamos al consumo incobrables. Y, apenas unos días antes de las elecciones, prohibió las apuestas en línea, que han acelerado la espiral de la crisis de deuda en Brasil.

Sin embargo, su lema de campaña más sonado ha sido el desafío a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de su país.

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Convirtiendo la soberanía en un grito de guerra, ha instado a los votantes a rechazar a Bolsonaro, a quien presenta como un títere de Estados Unidos. Lula ha acusado al gobierno de Trump de intentar influir en el voto a favor de su rival, para así poder apoderarse de los vastos recursos naturales de Brasil.

Bolsonaro, por su parte, ha tratado de manchar la imagen de Lula al vincularlo con la crisis que envuelve al Supremo Tribunal Federal. El presidente ha tratado de distanciarse, prometiendo una amplia reforma judicial.

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Estableciendo paralelismos con el expresidente Joe Biden, algunos críticos también han cuestionado si, a sus 80 años, Lula está en condiciones de cumplir otro mandato. Para rebatir esas críticas, el presidente ha comenzado a publicar en redes sociales videos virales de sus entrenamientos físicos.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro se dirige a los medios tras votar en una escuela de la zona norte de Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE - Antonio Lacerda

¿Cuál es la plataforma de Bolsonaro?

Bolsonaro ha dicho que, de ser elegido, buscaría la amnistía para su padre y para los manifestantes violentos de derecha que recibieron sentencias de cárcel por irrumpir en edificios gubernamentales en enero de 2023, en un episodio que recuerda al ataque al Capitolio de Estados Unidos.

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Prometiendo venganza contra las instituciones que condenaron a su padre, se ha comprometido a destituir a los jueces del Supremo Tribunal Federal y a reformar el poder judicial, al que su movimiento acusa de censurar las voces conservadoras en línea.

También ha hecho de la seguridad un pilar fundamental de su plataforma, prometiendo clasificar a las bandas de narcotraficantes brasileñas como organizaciones terroristas y construir cinco nuevas prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo de El Salvador.

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Si bien Bolsonaro ha sido vago en cuanto a sus planes económicos, ha tomado prestado del manual de estrategias de Javier Milei, de Argentina, un aliado cercano, y ha adoptado unas tijeras gigantes para simbolizar los recortes al gasto público.

Ha culpado repetidamente a Lula por los aranceles estadounidenses, a pesar de que las exenciones y el aumento del comercio con China, India y otros socios los han compensado en gran medida. También ha prometido forjar mejores relaciones con Estados Unidos, proponiendo en una carta al secretario de Estado Marco Rubio que se cree un equipo de transición para abordar las quejas de Washington sobre prácticas comerciales desleales.

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Aun así, las encuestas muestran que muchos brasileños culpan a Bolsonaro por los aranceles de Washington, que se impusieron por primera vez después de que su hermano Eduardo, quien ha estado viviendo en Estados Unidos, presionara a Trump para que ayudara a su padre.

¿Cómo funciona el sistema electoral de Brasil?

Los brasileños emitirán sus votos mediante una máquina de votación electrónica, reconocida por los expertos como uno de los sistemas más rápidos y seguros del mundo. Sin embargo, la confianza en las máquinas ha disminuido en medio de los constantes ataques del movimiento de Bolsonaro.

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Mientras ocupaba la presidencia, Jair Bolsonaro planteó dudas infundadas sobre el fraude electoral y afirmó que solo podría perder si le robaban los votos. Tras su derrota, estas afirmaciones inspiraron a sus seguidores a asaltar edificios gubernamentales, exigiendo que los militares anularan el resultado electoral.

Su hijo, Flávio, también ha cuestionado la integridad de las máquinas de votación, aunque no ha llegado a afirmar que la elección pudiera ser robada.

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El voto en Brasil es obligatorio y, en 2022, la participación en la primera vuelta de las elecciones fue cercana al 80 %.

El domingo, la autoridad electoral de Brasil comenzará a dar a conocer los resultados cuando cierren las urnas a las 4 p. m. hora el Este, y probablemente anunciará el recuento final unas horas más tarde. Puedes seguir el recuento en tiempo real en este enlace.

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*Ana Ionova es corresponsal del Times y cubre Brasil y los países vecinos.

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