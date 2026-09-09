Rubio llegará a Ecuador tras el hundimiento de sexto barco vinculado con el narcotráfico

Las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron, según informó el comando en su cuenta de la red social X, donde publicó el video de…

El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes de la destrucción de un nuevo barco ecuatoriano en el Pacífico, el sexto en menos de dos semanas, por supuestamente operar como una estación de reabastecimiento de combustible para operaciones narcotraficantes de Los Choneros, grupo criminal del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa.

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Las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron, según informó el comando en su cuenta de la red social X, donde publicó el video de la operación. «Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas», añadió la publicación.

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Esta es la sexta embarcación ecuatoriana que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardea y hunde desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar sobre operaciones en el mar contra el narcotráfico realizadas en coordinación con el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Sin embargo, los tripulantes de las otras embarcaciones y sus familias negaron los supuestos vínculos con Los Choneros, grupo declarado como terrorista por Estados Unidos. El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes de dos embarcaciones, al no hallar indicios de delito. Mientras que este martes otros 32 salieron en libertad condicional tras ser procesados por una presunta asociación ilícita, una acusación que rechazaron sus abogados, que aseguraron que la Fiscalía no tenía pruebas contra ellos.

Las operaciones se dan en el marco de la visita que este miércoles realizará a Quito el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales como parte de una gira entre el 8 y el 10 de septiembre que incluye a Colombia y Perú.

Además de estos seis casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

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De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente de la campaña contra el narcotráfico que Estados Unidos libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico. Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación estadounidense en este caso.

¿Qué esperar de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

El funcionario llegará para abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, en plena campaña de bombardeos a embarcaciones en el océano Pacífico vinculadas supuestamente al narcotráfico de Los Choneros.

Esta es la segunda visita que Rubio hace a Ecuador desde que es secretario de Estado, tras una primera estancia en septiembre del año pasado. Él escenificará en la capital ecuatoriana el momento de relaciones más intensas entre Estados Unidos y Ecuador, que se profundizaron con la llegada al poder de Donald Trump y Daniel Noboa, respectivamente, especialmente en la «guerra» emprendida por el mandatario ecuatoriano contra las bandas criminales, a las que se les atribuye la ola de violencia sin precedentes en la que está inmerso el país.

El apoyo militar estadounidense en territorio ecuatoriano también se ha hecho tangible con la llegada de dos MV-22B Osprey, un modelo muy singular de aeronave conocido como convertiplano —entre un helicóptero y un avión de turbohélices, gracias a sus dos grandes rotores basculantes—.

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Este tipo de aeronaves, usadas por Estados Unidos para incursiones a lugares de difícil acceso —como la captura de Nicolás Maduro en Caracas—, fueron empleadas esta semana en un operativo en el sector de Alto Punino, un enclave de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.

En una columna publicada el martes en el diario ecuatoriano El Universo, Rubio dijo que, después de que Trump declarara organizaciones terroristas a las bandas criminales Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, se abren «capacidades de coordinación militar, seguridad pública e inteligencia críticas a través del Escudo de las Américas y de la Coalición contra los Carteles de las Américas».

Rubio anticipó que están trabajando con Ecuador en la modernización del tratado bilateral de extradición, que ya permitió el año pasado que José Adolfo Macías Villmar, alias Fito, máximo líder de Los Choneros, fuera el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos.

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