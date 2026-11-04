Samuel Vílchez, el venezolano exiliado que conquistó un escaño en Florida

Sin saber inglés, exiliado y aferrado a una esperanza. Así llegó Samuel Vílchez Santiago, el venezolano originario de Maracaibo que acaba de ganar un escaño en la Cámara de Representantes de Florida por el Partido Demócrata. Tras imponerse en las elecciones del 3 de noviembre en el Distrito 43, Vílchez se perfila como una de las nuevas caras del partido en un estado que continúa bajo el liderazgo republicano.

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Vílchez obtuvo 31.519 votos, equivalentes al 66,17 % del total, frente a los 16.112 sufragios que recibió el republicano Jorge Malavet, de acuerdo con los resultados no oficiales publicados por las autoridades electorales de Florida. El Distrito 43 abarca una parte del condado de Orange, en Florida Central, e incluye comunidades de East Orlando.

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El venezolano, de 29 años, se mudó a Orlando con su familia cuando tenía tan solo 13 años. Sus padres renunciaron a sus vidas y carreras en busca de mejores oportunidades para sus hijos, quienes atravesaban una dura situación bajo el régimen chavista en su país de origen. Al llegar al país, solicitaron asilo político y tuvieron que hacer cambios drásticos. Su madre, quien era odontóloga en Maracaibo y dueña de su propia clínica, llegó a trabajar a un McDonald’s, mientras que su padre, un empresario, llegó a lavar autos en el aeropuerto, todo, según Vílchez, para garantizar que él y su hermana tuviesen las mejores oportunidades.

El esfuerzo no fue en vano. El joven político se destacó en sus estudios desde el colegio, fue estudiante de honor en el Colonial High School y se destacó por sus estudios en la universidad de Valencia College. Luego obtuvo una licenciatura en Política en la Universidad de Princeton en 2019 y completó su maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford en 2023.

Su incidencia política viene desde muy temprano en su vida; su experiencia como migrante se convirtió en el motor que guiaría su carrera política. En su adolescencia organizó jornadas de inscripción electoral en su escuela, también hizo parte de la campaña de repetición de Barack Obama en 2012 y empezó a trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro sobre participación electoral y comunidades migrantes.

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En 2010 tuvo un primer intento para llegar a la Cámara estatal, cuando se postuló por el Distrito 48 y, a pesar de que en esta ocasión no ganó, se encargó de dirigir campañas y colaboró con iniciativas de derechos electorales en Florida. En 2023 fue elegido presidente del Partido Demócrata del condado de Orange. Según su perfil de campaña, es el dirigente local más joven en ocupar ese cargo en Florida y encabezó un proceso de expansión de voluntarios y afiliados.

En su campaña por el Distrito 43, enfocó sus propuestas en el costo de la vivienda, el acceso a la salud, la educación pública y la situación de las familias inmigrantes. Igualmente, defendió ampliar Medicaid e incrementar la inversión en las escuelas públicas.

Su familia migrante, a quien agradece toda su trayectoria y la defensa de su comunidad, lo llevó a que en estas elecciones clave para EE. UU. lograra un escaño en un estado tradicionalmente conservador y republicano. Ahora va a ocupar un escaño legislativo en Tallahassee, donde tendrá que transformar sus propuestas de campaña en iniciativas y decisiones públicas.

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