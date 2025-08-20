La Casa Blanca estrena cuenta en TikTok: “Yo soy su voz”, dice Trump

El 62 % de los adolescentes de Estados Unidos usa la red social TikTok, según Pew Research Center. Foto: AFP - LOIC VENANCE

En medio de la estrategia estadounidense para competir con su antagonista en la escena global, China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el 17 de septiembre la red social TikTok (utilizada por el 62 % de los adolescentes del país, según Pew Research Center) será vetada en caso de no llegar a un acuerdo con Pekín. A pesar de esa medida, la Casa Blanca abrió una cuenta oficial en la plataforma, contradiciendo así las acciones que Washington ha impulsado contra esta.

🔑La Casa Blanca tiene cuenta de TikTok (las calves)

La Casa Blanca abrió una cuenta en esta plataforma a pesar de que Trump anunció que la red social será vetada en septiembre.

Washington considera a TikTok una “amenaza para la seguridad nacional” por su vínculo con la empresa china ByteDance.

Tras varias prórrogas, la fecha límite para la venta de la aplicación en Estados Unidos es el 17 de septiembre.

La administración Trump incorporó la tan criticada TikTok

La cuenta oficial que creó la Casa Blanca acumuló 38.000 seguidores en sus primeras cuatro horas de funcionamiento. En la descripción del perfil aparece la frase “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos”, acompañada de dos videos publicados.

El primero muestra imágenes de Trump en varios eventos públicos mientras interactúa con ciudadanos. En el material audiovisual se escucha la voz del presidente diciendo: “Todos los días me levanto determinado para entregar una mejor vida a las personas a lo largo de esta nación. Yo soy su voz”. En la parte inferior del video se lee: “¡Estados Unidos, estamos de vuelta! ¿Qué hay de nuevo, TikTok?”. El segundo video incluye imágenes de la Casa Blanca.

La creación de la cuenta genera sorpresa porque, en julio, Howard Lutnick, secretario de Comercio, advirtió que TikTok se “irá a negro” si no se alcanza un acuerdo con las autoridades chinas sobre la creación de una nueva sociedad que controle la aplicación.

¿Por qué EE. UU. quiere apagar TikTok en el país?

Washington considera a la plataforma como un riesgo para su seguridad nacional por pertenecer a la empresa china ByteDance. El país exige que, para seguir operando, la aplicación deje de estar controlada por una matriz china y pase a manos de un inversor de un Estado que no sea considerado “adversario”.

Durante el gobierno de Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que fijaba un plazo para que TikTok se desvinculara de ByteDance. Como no se logró un acuerdo, la aplicación incluso dejó de funcionar por unas horas en Estados Unidos.

Al regresar Trump a la Presidencia, en su primer día firmó una orden ejecutiva que otorgó una prórroga de 75 días. Luego extendió el plazo en dos ocasiones más: primero otros 75 días y después 90 adicionales, lo que llevó la fecha límite hasta el 17 de septiembre.

