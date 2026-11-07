Santiago Peña, expresidente de Paraguay, queda detenido en su casa tras ser destituido

“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de…

La Policía Nacional confirmó el arresto tras la orden emitida por la Fiscalía, que también dispuso la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien dirigió el Banco Central hasta esta semana, cuando renunció por el escándalo.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña quedó detenido este viernes en su domicilio en Asunción, pocas horas después de que el Senado lo destituyera en un juicio político por su presunto papel en el colapso de Ueno Bank.

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“Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio”, dijo a periodistas un oficial de la Policía a las afueras de la residencia del exmandatario, según la agencia EFE.

La orden de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña “hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción” de la capital.

“Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición”, explicó Silvia González, una de las fiscales del caso que investiga el manejo de fondos públicos en el banco y la supervisión que el Estado hizo de la entidad.

El jueves, Peña presentó su renuncia, pero la sesión del Congreso que debía tramitarla se quedó sin quórum y el Senado siguió adelante con el juicio político. En Paraguay, los expresidentes reciben un escaño vitalicio en el Senado que les da una amplia inmunidad. Al destituirlo, el Senado le quitó ese escudo justo cuando la Fiscalía avanzaba en su contra. Los 44 senadores presentes votaron por su salida.

“Se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo”, anunció el presidente del Senado, Basilio Núñez.

Ahora, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá el poder hasta agosto de 2028.

Vea también: Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña tras escándalo de Ueno Bank

Afuera de la casa de Peña, imágenes de la televisión local mostraron a una veintena de agentes custodiando la vivienda, mientras algunos manifestantes exigían que fuera trasladado a prisión esta misma noche.

“El pueblo exige que vaya a la cárcel, nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya, no se quede en su casa, que duerma tras las rejas”, dijo a EFE Andrea Salazar.

Ueno Bank tenía 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, es decir, cerca del 48 % de la población. El martes, el Banco Central intervino la entidad por problemas de solvencia y congeló los depósitos. Entre los afectados están 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.

El banco, además, recibió durante el mandato de Peña millonarios recursos de entidades públicas. Según Bloomberg, los depósitos del Gobierno pasaron de cero en 2023 a más de USD 800 millones a comienzos de este año.

Peña tuvo acciones en Grupo Vázquez, la matriz del banco, hasta que las vendió en 2025, y nombró a un exejecutivo de Ueno al frente del Banco Central. Miguel Vázquez, dueño de la entidad, ya había sido arrestado esta semana.

Vea también: Renunció Peña: cómo Ueno Bank derrumbó al presidente que Milei y Kast tenían de modelo

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