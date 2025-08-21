Segunda vuelta en Bolivia: Paz y Quiroga se enfrentarán de nuevo en las urnas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, participa en el recuento preliminar de votos del pasado 17 de agosto. Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cómputo de las elecciones en Bolivia alcanzó el 100 % y se confirma una segunda vuelta entre los candidatos opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.

🔑Las claves de la segunda vuelta en Bolivia (por si tiene afán)

El cómputo llegó al 100% y habrá segunda vuelta.

Rodrigo Paz lideró con cerca del 32%.

Jorge “Tuto” Quiroga quedó segundo con 27%.

El MAS se desplomó a un 3 % de apoyo.

Los votos nulos impulsados por Evo Morales alcanzaron el 19%.

La segunda vuelta está prevista para el 19 de octubre, según el Tribunal Supremo Electoral, en esta fecha los bolivianos deberán elegir entre Paz y Quiroga en momentos de incertidumbre económica y demanda de reformas.

Le recomendamos: Bolivia le dice adiós a la izquierda

📌 El contexto de las elecciones en Bolivia

En las elecciones generales de Bolivia del 17 de agosto de 2025, ningún candidato alcanzó los porcentajes necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que el país se encamina a un balotaje histórico. El gran sorpresivo de la jornada fue Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, del Partido Demócrata Cristiano, que lideró con alrededor del 32 % de los votos y no figuraba como una opción para la mayoría de los expertos.

En cambio, el favorito de las encuestas de opinión era el empresario liberal Samuel Doria Medina, quien quedó en tercer lugar con el 20,2%.

En segundo lugar, quedó el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con cerca del 27 %, asegurando su pase a la segunda vuelta. Detrás se ubicó Samuel Doria Medina (20%), mientras que el MAS sufrió una caída sin precedentes, obteniendo apenas un 3%.

Le podría interesar: Bolivia va a las urnas a elegir un nuevo presidente con un posible giro a la derecha

Dentro de las elecciones se destacaron los votos nulos, que alcanzaron un resultado del 19%. Este fue impulsado por el expresidente Evo Morales a sus seguidores como “un acto de dignidad” al ser inhabilitado constitucionalmente para lanzarse a la presidencia de nuevo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com