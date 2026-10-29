Sigue la purga en el Ejército de EE. UU.: principal estratega del Pentágono fue destituido

El teniente general del Ejército, Brett Sylvia, fue apartado esta semana de su cargo como jefe de estrategia, planificación y política del Estado Mayor Conjunto, según The Atlantic, que cita fuentes no identificadas del Departamento de Defensa. CBS y Fox dijeron que el despido de Sylvia estaba relacionado con filtraciones.

Estados Unidos despidió al principal planificador del Ejército, según informaron medios estadounidenses el jueves, en momentos en los cuales el gobierno de Donald Trump parece estar preparando nuevos ataques contra Irán.

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Según CBS, un funcionario del Pentágono afirmó que el general falló tres pruebas de un detector de mentiras cuando fue interrogado sobre si había compartido información clasificada con los medios. Sylvia es el último de una serie de altos cargos militares despedidos desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos redujo un 20 % el número de generales y almirantes, lo cual atribuyó a una mejor "rendición de cuentas". Igualmente, el gobierno Trump le declaró la guerra a las filtraciones a la prensa, en especial en todo el ámbito militar.

Un portavoz del Estado Mayor Conjunto emitió inicialmente un comunicado en el que confirmaba la salida de Sylvia y le deseaba lo mejor, pero posteriormente lo retiró y señaló: "Tras una revisión adicional, determinamos que el comunicado no reflejaba adecuadamente todas las circunstancias".

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró después en una publicación en X que el Departamento de Defensa "tiene cero tolerancia frente a la divulgación intencional y no autorizada de información clasificada", y que había tomado las medidas necesarias para proteger información sensible. Parnell no citó, sin embargo, el nombre del teniente general Sylvia.

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Trump estudia lanzar nuevos bombardeos contra Irán después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. "Tal vez hagamos otra pequeña ‘Epic Fury'", declaró el presidente republicano la semana pasada, en referencia a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero, que desataron una guerra. No ha habido ataques significativos de Estados Unidos o Irán contra objetivos en tierra desde inicios de septiembre, y el conflicto se ha centrado en ataques contra barcos comerciales.

La purga de Hegseth en el Pentágono

Entre sus cargos anteriores, Sylvia encabezó la división encargada de ataques aéreos del Ejército y dirigió una unidad en Irak. Su destitución es la más reciente de una larga lista de altos oficiales que han salido del Pentágono durante la segunda administración de Trump y en medio de importantes recortes en la cúpula militar bajo el liderazgo de Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense. De hecho, para el miércoles en la noche, su biografía ya había sido eliminada de la página web del Estado Mayor Conjunto.

Entre los altos funcionarios y oficiales del Pentágono destituidos con Hegseth está el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, quien se vio obligado a jubilarse en abril, un día después de que Trump anunciara su intención de intensificar la guerra con Irán, detalló CNN. Asimismo, el secretario ha destituido a más de dos docenas de oficiales de alto rango, ha forzado la salida de un secretario de la Marina con quien tuvo enfrentamientos y, según se informa, ha intervenido en los ascensos dentro de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, moldeando directamente la cúpula militar.

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