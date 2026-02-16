Tiroteo en EE. UU. deja al menos dos muertos durante partido de hockey, incluyendo una niña

Fotografía de referencia de la pista de hockey donde ocurrió el tiroteo el 16 de febrero, tomada de la cuenta de X @Skint_Eastwood1. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE. UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo el partido de hockey es abruptamente interrumpido por el ataque, generando pánico entre las personas que buscaban desesperadamente escapar.

JUST IN 🇺🇸🚨: New video shows the moment sh0ts were fired inside the Dennis M. Lynch Arena ice rink in Pawtucket, Rhode Island, during a high school hockey game, killing a young girl and injuring four others.



pic.twitter.com/pI4ZSNFxse — Meme Demon (@MemeDemonMode) February 16, 2026

