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Tras el caos aéreo, Estados Unidos advierte que las fallas podrían continuar

Una falla tecnológica paralizó los despegues en Estados Unidos durante más de cuatro horas. El Gobierno advierte que el problema podría repetirse y pide USD 50.000 millones para renovar el sistema.

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Redacción Mundo
Incheon (Korea, Republic Of), 14/11/2026.- A person looks at a flight information board at Incheon International Airport in Incheon, west of Seoul, South Korea, 14 November 2026. Several flights to the United States were canceled after air traffic control communication issues at the US Federal Aviation Administration (FAA) grounded aircraft across the country. (Corea del Sur, Estados Unidos, Seúl) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
Varios vuelos con destino a Estados Unidos fueron cancelados después de que problemas de comunicación en el control del tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligaran a dejar en tierra aeronaves en todo el país.
Foto: EFE - YONHAP

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El Gobierno de Estados Unidos advirtió que las fallas en su sistema de control del tráfico aéreo podrían repetirse mientras no se renueve la infraestructura tecnológica que utiliza la Administración Federal de Aviación (FAA). La alerta se produjo después de que un problema en los equipos de comunicación obligara a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas y provocara miles de cancelaciones y retrasos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la interrupción del viernes 13 de noviembre se produjo por una sobrecarga de datos en los enrutadores de la red, algunos de ellos antiguos, que transmiten información entre los centros de control aéreo. La falla comenzó hacia las 3:36 p. m., hora del este, y afectó los sistemas de comunicación y los radares utilizados por los controladores.

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"Lo que tenemos es un sistema de control aéreo increíblemente viejo", afirmó Duffy, según reportó The New York Times. El funcionario advirtió que los problemas podrían continuar hasta que se realicen inversiones importantes para sustituir los equipos. Aunque las autoridades investigan lo ocurrido, el Gobierno aseguró que, por ahora, no tiene pruebas de que se haya tratado de un ciberataque.

Ante este panorama, Duffy solicitó al Congreso estadounidense USD 50.000 millones de emergencia antes de finalizar el año para acelerar la modernización del sistema. La cifra supera los USD 30.000 millones que la Administración había reclamado inicialmente y se suma a los USD 12.500 millones que el Legislativo aprobó en 2025 para comenzar la renovación tecnológica.

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La propuesta contempla USD 10.100 millones para actualizar los sistemas de control del tráfico aéreo, incluidos USD 7.200 millones para desarrollar una plataforma de automatización y estaciones de trabajo para los controladores. También prevé USD 2.000 millones para modernizar las torres de control y otros USD 18.000 millones para proyectos de infraestructura aeroportuaria, entre ellos la renovación de terminales de pasajeros. Reuters+2

Más de 12.500 vuelos cancelados por la falla

Las consecuencias de la interrupción se extendieron más allá de las cuatro horas que duró la suspensión de los despegues. Entre el viernes y la mañana del sábado se cancelaron 12.506 vuelos y se registraron miles de retrasos, de acuerdo con datos de FlightAware citados por ABC News.

El secretario de Transporte reconoció que la recuperación de las operaciones tomaría tiempo y estimó que los horarios podrían normalizarse por completo hacia el inicio de la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias, que se celebra a finales de noviembre. Mientras tanto, la FAA dará prioridad a los vuelos comerciales frente a los privados y chárter para evacuar los aviones que quedaron en tierra.

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La falla también abrió diferencias dentro del propio Gobierno sobre sus causas. Mientras Duffy responsabilizó a los equipos antiguos, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, planteó que la sobrecarga pudo estar relacionada con los nuevos equipos y tecnologías incorporados recientemente. Ambos funcionarios coincidieron, sin embargo, en que no existen pruebas de un ataque informático.

La interrupción volvió a poner sobre la mesa los problemas de una infraestructura que lleva décadas sin una renovación integral. Para la Administración de Donald Trump, el episodio refuerza la urgencia de conseguir recursos para actualizar los sistemas de navegación y comunicación de uno de los espacios aéreos con mayor actividad del mundo.

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Por Redacción Mundo

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