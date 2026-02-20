Trump anuncia nuevo arancel general del 10 % tras revés de la Corte Suprema de EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, responde preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 20 de febrero de 2026. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Desafiante, el presidente Donald Trump anunció este viernes un nuevo arancel general del 10 % tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que había excedido su autoridad al imponer derechos aduaneros como si fuera una emergencia nacional.

El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.

Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.

El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció sin embargo que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora, del orden de USD 140.000 en 2025, según especialistas.

Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”.

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”.

Abanderado del lema “Estados Unidos primero”, Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles, que la Corte Suprema recordó que está en manos del Congreso.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró.

