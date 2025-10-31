Trump limita acceso de periodistas a la Casa Blanca para proteger “información sensible”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa tras bajar del Air Force One al llegar al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 31 de octubre de 2025. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump prohibió el viernes el acceso de los periodistas a una parte de la oficina de prensa de la Casa Blanca sin cita previa, con el fin, según dijo, de proteger “información sensible”.

🔑Las claves de la prohibición de la prensa en la Casa Blanca (por si tiene afán)

El gobierno de Donald Trump restringió el acceso de los periodistas a parte de la oficina de prensa de la Casa Blanca.

Solo podrán ingresar con cita previa y autorización, según un memorando del Consejo de Seguridad Nacional.

Antes, los reporteros podían acercarse libremente para obtener declaraciones o confirmar información.

La medida se suma a otras restricciones recientes a medios, incluidas nuevas normas en el Pentágono.

Diversos medios, como la AFP, rechazaron firmar esas normas por considerarlas limitaciones a la libertad de prensa.

Los periodistas acreditados “ya no tienen permitido” visitar la sección donde se encuentra la oficina de la portavoz, Karoline Leavitt, “sin autorización previa mediante una cita”, indicó el Consejo de Seguridad Nacional en un memorando dirigido a Leavitt y al director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Le recomendamos: Historias de terror que salen de los pasillos de la Casa Blanca y más edificios de EE. UU.

Hasta ahora, los reporteros podían visitar libremente la zona, y se acercaban con frecuencia para intentar hablar con Leavitt o con funcionarios de la oficina de prensa con el fin de obtener información o confirmar noticias.

Según el memorando, los medios de comunicación aún tienen acceso a la zona junto a la famosa sala de prensa de la Casa Blanca, donde se encuentran los puestos de los periodistas con menos experiencia.

Esta medida se produce en un contexto de restricciones más amplias impuestas a los periodistas por la administración Trump, incluidas nuevas normas en el Pentágono que importantes medios, como la AFP, se negaron a firmar a principios de este mes.

Le sugerimos: Exigen a ICE detener operativos en Halloween para que niños puedan pedir dulces en paz

Tensiones del gobierno Trump con la prensa

Las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la prensa se caracterizaron por un constante enfrentamiento público marcado por acusaciones mutuas de desinformación y sesgo.

Desde el inicio de su mandato, Trump calificó a muchos medios como “fake news” ([noticias falsas]) y “enemigos del pueblo”, estableciendo un tono conformacional que puso en el centro del debate la credibilidad de la prensa y su papel en la democracia estadounidense, según NBC News.

Le podría interesar: ¿Qué pasó? CNN disminuye cobertura de Trump tras visita de su CEO a la Casa Blanca

Además, la Casa Blanca implementó estrategias para difundir información a través de plataformas digitales y redes sociales, tratando de eludir a los medios tradicionales y llegar directamente a sus seguidores. Esta dinámica incentivó nuevas formas de comunicación política, pero también generó preocupaciones sobre la transparencia y la censura indirecta, según NBC News.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com