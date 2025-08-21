Trump patrullará la capital de EE. UU. con tropas este jueves

Miembros de la Guardia Nacional patrullan dentro de la estación Metro Center en Washington D. C., el 21 de agosto de 2025. Foto: AFP - SAUL LOEB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército… Vamos a hacer un trabajo”, dijo Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

Trump habló un día después de que su vicepresidente, JD Vance, fuera recibido con abucheos y gritos de “¡Liberen a DC!” —en referencia al Distrito de Columbia, el distrito federal que incluye Washington— durante su propio encuentro con las tropas desplegadas en la ciudad.

La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán, en total, otros 1.200.

Además de sacar a las tropas a las calles de la capital, Trump ha buscado tomar el control total del departamento de policía de Washington, intentando marginar a su dirección.

El despliegue militar se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias.

Algunos residentes en la capital han aplaudido la represión, destacando los niveles de delincuencia en sus barrios, pero otros se han quejado de que la demostración de fuerza es innecesaria o no se ha visto en aquellas zonas donde se concentra la violencia.

Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller visitaron a las tropas en la Estación Union de Washington el miércoles.

Cuando Vance ingresó en un restaurante de comida rápida en la estación de tren, se escucharon fuertes abucheos. “¡Libertad para DC! ¡Libertad para DC!”, gritaron manifestantes.

Vance desestimó esas críticas y calificó a los protagonistas de la protesta de “banda de manifestantes locos”.

Caída de la delincuencia

Varios incidentes relacionados con el despliegue militar se han vuelto virales, como la detención de un hombre que fue grabado lanzándole un sándwich a un agente después de una noche de fiesta.

Carteles al estilo Banksy en honor al llamado “hombre del sándwich” han aparecido por toda la ciudad.

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia, en 2020.

